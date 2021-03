Madre de Maria Isabel Veliz Franco todavía está a la espera que el Estado se disculpe por deficiencias en pesquisas del crimen contra su hija

El Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), hizo entrega este jueves 18 de marzo de la sentencia del caso Maria Isabel Veliz Franco, a la madre de la víctima, Rosa Franco, tras 20 de proceso.

El pasado 1 de marzo, el Tribunal de Mayor Riesgo A sentenció a 30 años de cárcel a Bolaños Acevedo por el delito de asesinato e instó al Estado de Guatemala a velar por la vida de las mujeres “para que no se produzcan más asesinatos y se investigue en su momento pues no es necesario esperar 20 años para que se haga justicia”.

El 16 de diciembre de 2001, Veliz Franco, de 15 años, fue vista por última vez al salir de su trabajo y apareció muerta dos días después en un terreno baldío de Ciudad San Cristóbal, Mixco. La necropsia confirmó hematoma epidural, trauma craneal, edema cerebral y síndrome de asfixia. El cuerpo tenía heridas en el cuero cabelludo, lesiones en región temporal occipital, equimosis violácea en el cuello, lesiones en brazo derecho, pabellón de una oreja y escoriaciones.

De la lectura de la sentencia se desprende que Bolaños Acevedo llegó a darle el pésame a Franco por el fallecimiento de su hija.

Recibe la sentencia

Este jueves 18 de marzo, el GGM le hizo entrega a Franco de la sentencia contra Bolaños Acevedo, como muestra de justicia.

Franco dijo que para ella y su familia es un momento trascendental recibir la sentencia, porque les ha costado mucho sufrimiento llegar a este momento.

Dijo que ella pensó que la justicia nunca iba a llegar, porque en Guatemala hay mucha impunidad.

“Ni con mil años que esté en la cárcel él – Bolaños Acevedo- va a pagar lo que hizo, pero se finalizó el proceso y se hizo justicia”, mencionó Franco.

Recordó que fue muy fuerte lo que ha vivido, desde la desaparición de su hija, luego encontrarla muerta, y sobre todo el debate que duró más de un mes. Agradeció Dios y al GGM por el apoyo y por ayudarla a cumplir con la justicia.

Disculpa del Estado no ha llegado

Franco mencionó que la sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos llegó en el 2014 – por falencias en las pesquisas del caso- y el Estado de Guatemala se vio obligada a cumplirla.

Afirmó que hay aspectos que todavía no se cumplen, pero la primera era una investigación y sanción a los responsables, que ya se dio.

Entre lo que está pendiente resalta la disculpa que tiene que hacer el Estado pues desde que Franco presentó la denuncia de la desaparición de su hija, las instituciones estatales se refirieron a la menor y a ella como prostitutas, lo que no era real. Dijo que aunque hubieran sido ciertas esas aseveraciones, toda persona tiene derecho a justicia.

Puntualizó que para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también hace falta el fortalecimiento al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, a la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, capacitación a los operadores de justicia para que atiendan bien a las víctimas, entre otras.

También el Estado debe colocar una placa conmemorativa en cuanto esta lucha por la justicia.

“Es justa la disculpa, porque se refirieron a María Isabel como una prostituta y no es así. Desde la denuncia hasta los debates se debe respetar a las víctimas. Las niñas no piden que las maten y no es posible que al final ellas salgan como culpables”, concluyó.