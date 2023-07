Los 48 cantones de Totonicapán anuncian movilizaciones en defensa de la democracia y se pronuncian por situación política

Integrantes de la organización indígena, 48 Cantones de Totonicapán, emitieron este 13 de julio un comunicado en el que anuncian movilizaciones si el TSE para defender la democracia del país, luego de la resolución judicial que autorizó la cancelación de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla.

En el comunicado de los 48 Cantones de Totonicapán manifiesta, al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional, su preocupación “ante las acciones arbitrarias que está promoviendo el Estado de Guatemala por medio de la Corte de Constitucionalidad y ahora con las acciones del Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche, en contubernio con el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana”.

Afirman que tanto Curruchiche como Orellana consiguieron una resolución ilegal tratando de entrampar un proceso democrático del 25 de junio pasado y ya fue certificado y ratificado el 12 de julio, por el Tribunal Supremo Electoral, y que esos resultados reflejan la voluntad popular.

“Creemos firmemente que cada una de estas acciones erráticas e ilegales solamente responden a un interés particular que quiere perpetuar el estatus Quo de una clase política, y que el accionar del juez es absolutamente ilegal, ya que él no tiene competencia para suspender la personalidad jurídica de ningún partido político, llama la atención que siendo “profesional del derecho” y del ordenamiento jurídico guatemalteco cometa estas atrocidades”, se lee en el documento.

También menciona que cualquier otro intento de sabotaje contra los resultados finales de un proceso electoral, que fue público, es también considerado un atentado.

En asamblea permanente

El documento también aclara que el concejo de Autoridades Indígenas de los 48 Cantones en conjunto con los pueblos indígenas de Guatemala articulados, se declaran en asamblea permanente, a la espera de lo que resuelva el Registro de Ciudadanos, -que interpuso una acción de amparo y dijo que por el tiempo en el que se encuentra don darán cumplimiento al requerimiento del Juzgado Séptimo-.

Les pedían que no se dejen manipular por personas inescrupulosas en la toma de decisiones, haciendo valer lo preceptuado en el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos en donde se indica que no puede suspenderse un partido político tras las convocatoria a elecciones, y que no se presten a continuar acrecentando el ambiente de inestabilidad social en la población guatemalteca.

“Hacemos un llamado a los colegios de profesionales a que se pronuncien y a través de su tribunal de honor y emita las sanciones correspondientes a los profesionales que están prestándose a retorcer las leyes en beneficio particular, usando recursos espurios y faltos de materia legal”, solicitan los 48 Cantones de Totonicapán.

Coordinarán movilizaciones

El documento afirma que a partir de este 13 de julio estarán coordinando acciones a tomar como pueblos indígenas en defensa de la democracia y que en función a ello tomarán decisiones en torno al inicio de movilizaciones en todo el país.

“Hacemos un llamado a las sociedades civiles, pueblo en general y comunidad universitaria a que en su momento oportuno se unan y paralicemos el país hasta hacer respetar nuestros derechos y logremos retomar nuestro estado de Guatemala, demostrando que nuestra democracia se respeta”, se lee en comunicado.

Piden destitución de Porras y Curruchiche

“Hoy más que nunca reiteramos al estado de Guatemala la solicitud para que la fiscal general Consuelo Porras y Rafael Curruchiche sean separados de su cargo por incapacidad”, añade el texto.

También condenan la arbitrariedad con la cual están secuestrando – en los allanamientos en el Registro de Ciudadanos- documentos los cuales con certeza ellos utilizaran para intereses muy particulares, y condenan la decisión del presidente de Guatemala y de la Fiscal.

“A ellos responsabilizamos directamente que nuestra democracia se dañe. Solo el Pueblo Salva al Pueblo”, finaliza el documento.