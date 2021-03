Salud alerta sobre alza en la positividad del covid-19 y advierte sobre medidas severas

Autoridades del Ministerio de Salud informaron este 18 de marzo que analizan medidas preventivas y podría solicitar medidas más severas si los casos continúan al alza.

La ministra de Salud, Amelia Flores, dijo en un mensaje a la nación que la positividad ha aumentado en Chiquimula, Quetzaltenango, Chimaltenango, El Progreso, Huehuetenango, San Marcos, Sacatepéquez y Suchitepéquez.

Señaló que la mitad de las muertes por covid-19 ocurren en el departamento de Guatemala y hay un aumento en la ocupación de camas de los cuidados intensivos de los hospitales, lo que evidencia que los pacientes están llegando tarde a recibir atención.

“Recordemos lo que podemos perder. Si la crisis se agrava tendremos que solicitar medidas más severas para la contención de la pandemia”, afirmó Flores.

#EnDirecto | Cadena nacional de radio y televisión de la ministra de @MinSaludGuate, Dra. Amelia Flores. https://t.co/aShV8pk4Ds — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) March 19, 2021

Semana Santa

Aparte, Francisco Coma, viceministro de Hospitales, indicó que ante la llegada de Semana Santa se están previendo propuestas y de medidas específicas que “van a ser sugeridas y que van a ser planteadas en el próximo semáforo epidemiológico”.

Añadió que hay un Comité de Gestión de Riesgo y una Unidad de Epidemiología que son los que actualmente dan seguimiento y revisan todo el sistema del semáforo de alertas.

“Sí hay recomendaciones específicas, hay acuerdos ministeriales que estarán por salir de acuerdo con los resultados del nuevo semáforo en donde se establecerán las medidas y las recomendaciones”, afirmó el funcionario.

Añadió que es importante que las autoridades locales tengan una visión de qué esperan y cómo necesitan que se les apoye en cada uno de sus departamentos o municipios.

Enfatizó que, si no se adoptan medidas de todo lo que se pueda sugerir o pedir desde la cartera, se debe tener en cuenta que la pandemia sigue y que es responsabilidad de cada guatemalteco seguir con las medidas preventivas como uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social, como no reuniones con más de 10 personas.

No se prevé tercera ola

Coma aseguró que no se tienen datos contundentes y que si bien es cierto hay una tendencia a crecer en el número de contagios diagnosticados diariamente, hablar de tercera ola representa tener otros datos que aún no están sobre la base de epidemiología.

Señaló que se está viendo un patrón en la problemática de ingresos tarde a los hospitales en personas comprendidas entre los 30 y 50 años.

“Están llegando en forma tardía a los hospitales y por lo tanto llegan gravemente enfermos y esto es lo que nos está preocupando. Es otro tipo de población que por su movilidad o no creen necesariamente en la pandemia se relajaron y se están contaminando” enfatizó Coma.

Descartó que este aumento de casos provenga de alguna fecha como el 14 de febrero, cuando se reportó una gran aglomeración, pues según él, este repunte proviene de las medidas que la población dejó de cumplir.

“Vemos el comportamiento de muchas poblaciones y de verdad preocupa, parece que nunca hubiese existido la pandemia y desgraciadamente tenemos aglomeración de personas y que encima no usan mascarilla, que no cumplen con el uso de gel o lavarse las manos, este impacto es esperado en cualquier momento, no tiene que obedecer a una tercera ola”, advirtió.

Hospitales en alerta roja

“Lo más importante es que la población tenga conciencia que esto sigue, la pandemia está viva y definitivamente es responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros de continuar con aquello que aprendimos a lo largo del manejo de la pandemia”, manifestó.

A finales de la semana pasada el Ministerio de Salud comenzó a notar el repunte de casos de coronavirus en el país, pero la presión en este momento se encuentra en los departamentos de Quetzaltenango y Malacatán, San Marcos, donde el hospital de este último se declaró en alerta roja ante el incremento de casos, pues se ha quedado sin espacio.

Según Coma a parte de estos también se ha notado presión en los hospitales de Mazatenango y el de Retalhuleu. “Están muy complicados, ya que prácticamente llenaron sus camas covid-19, además tienen varios municipios que tienen serios problemas de ocupación”. Chiquimula el primer departamento que empezó con alza de casos.

“El director el día de ayer me hacía mención que en promedio de 60 pacientes que hisoparon, más del 30% salió positivo, entonces eso es algo importante” destacó Coma.

Este crecimiento de casos preocupa ya que los hospitales que están saturados comenzarán a referir pacientes a los otros hospitales de la red que de alguna manera representa que se deba preparar una estructura adecuada, si no se realiza se podría rebasar la capacidad actual, añadió Coma.

Dijo que en este momento las ocupaciones son importantes, ya que unidades como el Parque de la Industria está con crecimiento significativo en su ocupación al igual que el de Quetzaltenango que tiene por arriba 100 pacientes internados.