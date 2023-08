“Llevamos horas detenidos”; los testimonios de pobladores que quedaron atrapados en el caos vial por el cierre de la ruta al Pacífico, Villa Nueva

Un verdadero caos vial se vive este 3 de agosto en el sur de la capital debido al cierre total de la ruta al Pacífico debido al hundimiento que se reportó la noche del miércoles en el kilómetro 17.5 de ese tramo.

Las autoridades anunciaron la noche del miércoles que cerrarían totalmente el paso en la ruta al Pacífico, debido a un hundimiento en la cinta asfáltica a la altura del km 17.5 CA-9, zona 3 de Villa Nueva.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), recomendó a Villa Nueva el cierre del paso en ambos sentidos donde se registró el incidente y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva coordina el paso por las vías alternas tanto al sur como con dirección a la capital.

La gran cantidad de vehículos que circula por este tramo ha complicado el paso en las vías alternas que propusieron las autoridades y por eso desde horas de la madrugada se generó un caos vial que dejó paralizado el tránsito, especialmente en el tramo que va al sur.

Testimonios

Carlos Pascual y su hermano Mateo Pascual caminaban por el bulevar Sur de San Cristóbal hacia la ruta al Pacífico pues por el tránsito no pudieron pasar en el transporte colectivo que usan.

Contaron que ellos iban hacia Iztapa, Escuintla y tenían que estar allá a las 5 am, pero no pudieron pasar.

En un bus colectivo, un hombre que se identificó únicamente como José contó que estaban en la cola desde la 5 de la mañana y que no pudieron pasar. Explicó que tenía que entrar a trabajar a las 6.30 horas en una empresa pero ya no pudo pasar.

“Yo me enteré anoche de lo que ocurrió, pero no pensamos que fueran a cerrar todo el paso. Ahora no nos queda más que esperar”

Afirmó que si el cierre se extiende por más días, van a hablar con la empresa para ver si les permiten dormir allí mientras dura la emergencia.

Desde las 3 am

El caos en la ruta al Pacífico comenzó a eso de las 2 de la mañana, según testimonio de varios pilotos que fueron entrevistados por Prensa Libre y Guatevisión.

Un piloto de tráiler contó que llegó a la cola desde las 2 am y que se dirigía al predio que la empresa tiene en San José, Villa Nueva, pero lleva seis horas casi detenido.

Explico que normalmente desde la zona 6 al predio se hacía una hora, pero por la complicación del hundimiento Villa Nueva colapsó.

“Económicamente nos afecta, porque se pierde el viaje y hay atrasos con los clientes. Llevamos toda la noche aquí, no se puede dormir porque el tránsito camina de a poco, pero hemos avanzado poco más de 2 kilómetros en 5 horas”, comentó el conductor.

Señaló que con el tiempo que ha pasado en la cola hubiera hecho un viaje tal vez hasta Río Hondo, Zacapa desde Escuintla.

Otro conductor dijo que estaba parado desde las 3 am y eso les genera pérdida de tiempo, porque iban a cargar producto a una finca y ya perdieron los turnos. Recordó que tenía que estar en la finca a las 6 horas y por el caos vial ya no podrá hacer el viaje y perdió dinero.

Otro conductor de transporte pesado comentó que llegó a la cola a las 3 am y que va al sur, y que durante toda la madrugada se han movido poco, pero a eso de las 8 horas ya el tránsito quedó completamente detenido.

“Llevamos horas detenidos”, señaló el piloto que trabaja para una empresa de logística y agregó que todo se atrasó por este caos vial.