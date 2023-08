Llega al Congreso carta de la magistrada del TSE Blanca Alfaro

El pasado domingo 20 de agosto, previo a que abrieran las urnas para la segunda vuelta electoral, la magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, aseguró que podría renunciar a su cargo, con el argumento de que, si fuera necesario, se sometería a la justicia sin gozar de la inmunidad que le otorga el puesto.

“En estos momentos yo estoy haciendo una evaluación muy personal y voy a platicarlo con mi familia. Considero que mi función llega hasta esta elección”, dijo Alfaro el día de las elecciones.

Agregó que “a partir del día martes estoy considerando presentar al Congreso (mi renuncia) y someterme a cualquier juicio que esté en investigación como una ciudadana común y corriente”.

“Si de haber un antejuicio en mi contra o una investigación, pues no quiero ir al engorroso juicio político sino que de inmediato se haga uso de mi renuncia correspondiente, para someterme como una ciudadana común y como es debido en un estado de derecho”, afirmó Alfaro.

“Si las autoridades del Ministerio Público consideran que debo presentarme ante la justicia, lo voy a hacer y voy a renunciar, para que no tengan la necesidad de un antejuicio y puedan iniciar las acciones de inmediato”, declaró también.

Esas declaraciones llegaron después de un largo y controvertido proceso electoral en Guatemala, empañado aún más en las últimas semanas por las acciones judiciales del Ministerio Público (MP) en contra del TSE y del partido Movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo.

De esa cuenta, Alfaro envió una carta para que el Congreso de la República conozca el tema de su renuncia, pero de acuerdo con la Presidencia del Organismo Legislativo, la misiva está mal redactada y no es posible que entre a discusión por parte de los diputados.

Shirley Rivera, presidenta del Congreso, señaló que el documento ingresó el martes, pero que no se trata de una renuncia, por lo que no está en manos del Legislativo conocerla en el pleno, por lo que se procederá a responderle a la magistrada Blanca Alfaro.

“La magistrada presentó no una renuncia, sino lo que ellas está proponiendo es que en dado caso haya alguna investigación o algún proceso en contra de ella el Congreso tome la decisión”, dijo Rivera.

Añadió que “nuestro mandato constitucional como Congreso es conocer renuncias, no decidir en qué momento nosotros mismos provocar la renuncia o decir que ella -Alfaro- sale o se queda”.

“Está mal redactado lo que ella envió. No envió una renuncia como tal y por eso nosotros no podemos conocer. Se le va dar respuesta de que es un documento que no tiene sentido”, agregó Rivera.

MP acciona

Un día después de la fecha en la que Alfaro dijo que presentaría su carta de renuncia al Congreso, el MP presentó solicitudes de retiro de antejuicio en contra de otros magistrados del TSE.

La solicitud de retiro de inmunidad en contra de las autoridades del TSE se hizo ante el Organismo Judicial, según confirmó el mismo Ministerio Público, que los acusa de incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la constitución y abuso de autoridad.

Las autoridades denunciadas son la presidenta del tribunal, Irma Palencia, el magistrado Mynor Franco y el suplente Álvaro Cordón.

Esta acción fue llevada a cabo por la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público y llega tan solo tres días después de la celebración del balotaje por la presidencia en el país centroamericano.

La denuncia se debe a que, en marzo pasado los magistrados habían aceptado la inscripción como candidato a diputado de Manuel Baldizón, político que cumplió condena de cuatro años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero.

