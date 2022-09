La historia de 2 hermanos guatemaltecos, de 2 y 6 años, que fueron abandonados en una ciudad de Texas, luego de haber cruzado la frontera irregularmente

Dos hermanos guatemaltecos, de 2 y 6 años, que fueron abandonados junto a otros 18 migrantes cerca de la ciudad de La Grulla, Texas, Estados Unidos, luego de haber cruzado la frontera irregularmente el pasado 20 de septiembre.

Medios de ese país reportan que los dos menores guatemaltecos tenían escrito en sus playeras sus nombres y los números de contacto de sus parientes en los Estados Unidos.

La ciudad de La Grulla, Texas, está ubicada a unos 50 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos, y allí las autoridades de EE. UU, ubicaron a los 20 migrantes, entre ellos los niños guatemaltecos, que aparentemente fueron abandonados por traficantes de personas.

Las autoridades de la Patrulla Fronteriza de Río Grande City, ubicaron a los migrantes a las 6.30 horas de ese 20 de septiembre y comprobaron que eran originaros de Guatemala, Honduras y Cuba.

El reporte oficial menciona que los migrantes fueron evaluados médicamente y que se comprobó que todos estaban bien de salud.

Los reportes noticiosos detallan que los dos menores guatemaltecos, son hermanos y que al momento de la revisión se encontró que en la playera tenían escritos sus nombres y los números de contacto de parientes en Estados Unidos.

#BORDERNEWS Two brothers, ages 2&6, were abandoned at the border with phone numbers of their family written with sharpie on their shirt.

They were found in a group near La Grulla, TX.

440,000 migrants have been found this fiscal year in the #RGv, 71,000 are unaccompanied kids. pic.twitter.com/5qCWgtG8yJ

— Sydney Hernández (@SydneyHdzTV) September 20, 2022