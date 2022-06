La grieta de Villa Nueva aumenta de tamaño, ya supera los 500 metros y Conred afirma que no recomendó rellenar agujero

Autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), acudieron este miércoles 22 de junio a una citación al Congreso de la República, con el Grupo Parlamentario de Oposición, para abordar temas relacionados a los daños ocasionados por las lluvias en Guatemala.

Entre los temas que fueron abordados estuvo la situación del hundimiento ocurrido el pasado 14 de junio en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico, jurisdicción de Villa Nueva.

La Conred dijo ante los diputados que la grieta en Villa Nueva ya supera los 500 metros y recordaron que el sábado pasado, en un informe, ya se señalaba que esta medía 452 metros.

Los informes del 15, 16 y 18 de junio se denominan Evaluando Emergencias y el primero recuerda lo del 13 de junio recién pasado, cuando personal de la región metropolitana recibió reportes respecto de retumbos en las zonas 2, 5 y 6 de Villa Nueva y posteriormente el agrietamiento y hundimiento en el km 15.

Al momento de la visita de campo el 15 de junio, la Conred identificó un socavamiento con dimensiones de 4 x 12 metros y una profundidad de 6 metros aproximadamente, con respecto al nivel de la carpeta asfáltica, el cual abarcaba un carril central de la CA09, en dirección sur y desde entonces la grieta ha aumentado su tamaño.

En el informe del 18 de junio, destaca que derivado de las lluvias del 17 de junio por la tormenta tropical Celia, se observó que el socavamiento incrementó sus dimensiones a 16 x 25 metros y con una profundidad de 12.

Es una falla

Wálter Monroy, subsecretario de Conred, señaló ante los diputados que el socavamiento es producto de una falla geológica.

Según Insivumeh, un mapeo hace alrededor de 40 años, las fallas detectadas eran de un kilómetro en el área, aunque pueden ser mayores.

No recomendaron rellenar el agujero

Monroy descartó que la Conred hayan recomendado rellenar con concreto el socavamiento de Villa Nueva, ya que primero debían llevar a cabo estudios. Señaló que el socavamiento tiene 17 metros de profundidad.

El funcionario comentó que en el km 15 se necesitaría instalar un puente Bailey de 100 metros para llevar a cabo trabajos en el socavamiento, pero el único qué hay a disposición es de 30 metros.

Monroy asegura que el colector está que está en el área está a unos 18.5 metros, pues el pasado martes llegaron a 17 metros y aún faltaba para llegar.

Explicó que a los 10 metros se encontró concentración de humedad, que evidencia el colapso del colector.

Relleno del agujero

Luego del hundimiento ocurrido en Villa Nueva, las autoridades optaron por rellenarlo para lo cual emplearon alrededor de 1 mil 100 metros cúbicos de concreto líquido, sin embargo, las lluvias de la noche del viernes 17 y la madrugada del sábado 18 provocaron que se diluyera, y el agujero incrementó su diámetro.

Noticiero Guatevisión hizo cotizaciones en empresas y consultas con ingenieros para obtener un precio promedio de cada metro cúbico de concreto líquido.

Cada metro cúbico de este material se cotiza en Q1 mil 200 aproximadamente, aunque el precio puede variar dependiendo si lleva algún aditivo.

Al hacer el cálculo sobre la base de 1 mil 100 metros cúbicos por Q1 mil 200 cada uno, se obtiene la cifra de Q1 millón 320 mil en promedio que habría erogado el Ministerio de Comunicaciones para tratar de rellenar el agujero.

Según algunos ingenieros consultados, hay aditivos que se agregan al concreto líquido, como los retardantes o acelerantes. Estos últimos permiten que se acelere el fraguado (endurecimiento). Por cada uno, el precio aumenta Q150 en cada metro cúbico, en promedio.

Por qué rellenaron

El ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, en unas declaraciones ofrecidas el 21 de junio pasado, recordó cuando fueron hacer la primera inspección para determinar la colocación del puente Bailey y allí constataron que la transversal seguía vertiendo esa agua pluvial, mencionó que las condiciones fueron distintas y por eso decidieron colocar el material autonivelante, lodocreto, que iba a servir para dos cosas, por lo que decidieron verter e material, ya que era riesgoso que personal descendiera.

Agregó que cuando vertieron el material, creían que con el peso del mismo si había una caverna no visible, la sumatoria del peso iba a ceder para tener una idea si había cavidades abajo y fue lo que pasó.

También se fluyó el lodocreto para estabilizar las paredes del socavamiento.

No malgastaron

“Aquí la verdad no es de llenar un hoyo; aquí no se gastó ni un centavo, se hizo lo que se tenía que hacer, lo he explicado y eso es una explicación técnica, teníamos que hacer eso para estabilizar las paredes de la caverna y para ver si teníamos cavernas abajo que no podíamos meter a personas”, manifestó

Agregó: “Aquí no se ha malgastado ningún dinero, lo que se está haciendo es lo que se tenía que hacer para asegurarnos si teníamos cavidades debajo de los cinco metros que presentó el primer socavamiento”

Pidió a la población su comprensión y que no se dejen llevar de comentarios “malintencionados, perdónenme, que me digan que no tenemos la capacidad de tapar un hoyo, preguntémonos qué capacidad tienen esa gente en decir que la solución es rellenar el hoyo”.

Anunció que la solución la tendrán cuando terminen de hacer los estudios que están por entregarles y luego se harán el diseño final correctivo.

Recalcó que el trabajo es paliativo y “lo toman con la seriedad del caso”.

Afirmó que se especula que el puente Tejada Wyld tiene fallas, lo cual no es así, ya que de ser así, interrumpirían el tráfico.

Aunque indicó que el puente tiene un estrés mayor porque recibe más tráfico.

Dijo que no es solo de desfogar el agua, ya que se tienen que hacer estudios por las viviendas cercanas y hacer un trabajo integral.

Hacen los estudios, pero el ministro tiene conocimiento que el colector abarca dos o tres kilómetros.