Jueza niega anulación de caución para Jonathan Chévez en el caso Cooptación del Estado

La jueza de Mayor Riesgo B, Eva Recinos, le negó este martes la anulación de caución por Q300 mil a Jonathan Chévez en el caso Cooptación del Estado.

Chevéz, por medio de sus abogados había solicitado que se anulara esa caución que lo mantiene en prisión preventiva por ese caso.

Sin embargo; en la sesión la Procuraduría General de la Nación señaló que el sindicado no había reunido los requisitos para ser beneficiado con la supresión del pago de los Q300 mil.

El 29 de mayo pasado, Recinos le otorgó arresto domiciliario, arraigo, prohibición de comunicarse con imputados del caso, y caución.

La Corte de Constitucionalidad, en febrero pasado, resolvió un amparo en favor de Chévez en el que ordena que no sea procesado penalmente por financiamiento electoral no registrado debido a que esa figura delictiva no estaba vigente cuando se consumaron los hechos según las pesquisas de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

En el caso Bodegón también está vinculado Chevéz y la defensa pedirá arresto domiciliario, aunque no hay fecha aún de la audiencia.