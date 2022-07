José Rubén Zamora se declara en huelga de hambre luego de su detención

“Desde noviembre venía escuchando que amigos del propio Ministerio Público y de otras gentes del gobierno me iban a hacer esto. Yo me considero preso político”, indicó.

El director de elPeriódico también indicó que existe un grupo de personas al que no le simpatiza lo que hace y, a raíz de su labor periodística, sabe que existen varias amenazas contra su persona.

“Tengo mucha gente a la que no les simpatizamos por lo que hacemos. Por supuesto que me puede pasar cualquier cosa, pero ahí sí que humildad, paciencia y fe. Pienso que tal vez que esto me pase a mi va a ayudar a evitar que le pase al gremio”, mencionó.

El presidente de El Periódico, José Rubén Zamora anunció que realizará una huelga de hambre como muestra de rechazo a su persecución. pic.twitter.com/AWaUc5Mmh8 — Sara Solórzano (@ssolorzano_PL) July 30, 2022

Finalmente, José Rubén Zamora habló sobre el futuro de elPeriódico y lo que le podría suceder al medio a raíz de su detención.

“Con esto que me pasa, seguramente la gente se va a asustar y va a retirar los anuncios. Creo que si estoy cuatro o cinco semanas aquí, elPeriódico va a cerrar”, comentó.