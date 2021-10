Jefa regala a sus 500 empleados pasajes de avión a cualquier parte del mundo y 10 mil dólares

La directora ejecutiva de una compañía americana está siendo llamada “la mejor jefa del mundo” después de los regalos que entregó a sus 500 empleados.

El obsequio era de 10 mil dólares por persona y dos boletos de avión, en primera clase, para viajar a cualquier lugar del mundo.

El impactante video, compartido por la compañía Spanx, se hizo viral en las redes sociales, informó Clarín.com.

Se trata de Sara Blakely, quien celebró con sus empleados la venta de acciones de su compañía fundada hace dos décadas, al gigante Blackstone. La empresa ahora tomó un valor estimado en 1 mil 200 millones de dólares.

Las prendas de Spanx son fajas modeladoras, desbancaron a otra marca reconocida a la hora de vestir de gala por dentro y por fuera, convirtiéndose en una de las formas más sencillas y económicas de disimular unos kilitos de más, definir curvas o ganar firmeza con apenas solo gesto.

Blakely publicó un video en las redes sociales del momento feliz cuando anunció los obsequios, y los empleados estaban tan impactados por la noticia que algunos lloraron y otros quedaron boquiabiertos.

Sara Blakely comenzó Spanx como un negocio secundario mientras vendía máquinas de fax de puerta a puerta cuando tenía poco más de 20 años. En ese momento invirtió 5 mil dólares en una incipiente compañía.

“Comencé esta empresa sin experiencia comercial y con muy poco dinero, pero me preocupaba más por el cliente y eso me dio el valor para lanzar la empresa”, explicó en un comunicado.

Dos décadas después, la compañía celebró la compra de una participación mayoritaria por parte de Blackstone, que ubica el valor de la empresa en más de mil millones de dólares.

La publicación añade que las compañías dijeron que el acuerdo permitiría a Spanx aumentar su presencia online y expandir su presencia global y su línea de productos.

Las fajas se usan como una prenda interior que se ajusta a la figura y que alisa, adelgaza o altera la forma del cuerpo. Se espera que el mercado global de compresión y modeladoras alcance los 7 mil millones de dólares para 2030, según Allied Market Research .

Curiosamente, en 2012, la fundadora de Spanx, Sara Blakely, fue coronada por Forbes como la multimillonaria más joven que se hizo a sí misma. “Mi sueño es que haya muchas más inventoras”, dijo en ese entonces. “Necesitamos la contribución de las mujeres”.

La escasez de galas y bodas durante la pandemia también redujo la necesidad de un atuendo formal implacable y, en consecuencia, las prendas modeladoras que a menudo se usan debajo.

Spanx founder Sara Blakely surprised each of her employees with $10,000 and two free first-class plane tickets to anywhere in the world to thank them after the women’s apparel company recently inked a $1.2B deal with Blackstone. Watch the amazing moment: pic.twitter.com/tPfiqkpFJk

— NowThis (@nowthisnews) October 26, 2021