Interceptan a dos guatemaltecos en Virginia por sospechas de haber planificado una balacera masiva

La Policía de Richmond, Virginia, detuvo a dos hombres unos días antes de la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos, por sospechas de que planeaban un ataque armado masivo como el ocurrido en Chicago.

Gerald Smith, jefe de la Policía local, y el alcalde Levar Stoney, indicaron a medios de comunicación que recibieron una alerta telefónica que permitió las aprehensiones.

Según detallaron, el 1 de julio una persona llamó para decir que había escuchado una conversación sobre un plan para un tiroteo masivo que llevarían a cabo el 4 de julio en Dogwood Dell de Richmond.

La balacera se llevaría a cabo en un anfiteatro con capacidad para unas 2 mil 400 personas, donde se llevarían a cabo actos por el Día de la Independencia de Estados Unidos.

La Policía coordinó una investigación con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional para dar con el paradero de las personas que planeaban el atraque.

Se trata de Julio Alvarado Dubón, de 52 años, y Rolman Alberto Barcarcel, 38, señalados de poseer rifles de asalto, una pistola y municiones.

Police revealed a “hero citizen” halted an alleged planned mass shooting at a Richmond, Virginia Fourth of July celebration. Authorities arrested two people and multiple weapons and hundreds of rounds of ammunition were seized. https://t.co/r6TBgJm31u pic.twitter.com/gAMZSYBTgY

Según indicaron las autoridades, los detenidos son guatemaltecos que no tienen ciudadanía estadounidense y que quedarán bajo investigación.

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, agradeció a quien hizo la denuncia, pues aseguró que detuvo una potencial masacre.

I want to thank and applaud the hero in Virginia that stopped a potential massacre by alerting our brave Richmond Police Department Officers that work tirelessly every day to protect our communities. Its a great reminder that if you see something, say something to your local PD.

— Governor Glenn Youngkin (@GovernorVA) July 6, 2022