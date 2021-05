IGSS le exige a Salud que agilice la distribución de las vacunas y que entrega sea equitativa

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) tiene registrados a 9 mil 303 afiliados comprendidos entre los 70 años; además 78 mil 756 pensionados que deben ser tomados en cuenta en la Fase 2 del Plan Nacional de Vacunación; sin embargo, las autoridades de esa institución aseguran que no hay equidad en la distribución del medicamento.

Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del IGSS, mostró preocupación por la falta de acuerdos con la cartera sanitaria para que las vacunas que llegan al país sean distribuidas de forma equitativa entre ellos y Salud.

Además, dijo que no pueden comprar el medicamento porque las farmacéuticas solo le venden a los gobiernos, lo que les dificulta atender a los afiliados.

“Lo hemos dicho con toda claridad, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no puede comprar vacunas y aunque la ley nos haya dicho que podemos hacerlo con un productor directo, ninguno le vende al IGSS. Hemos tratado de tener coordinación con el Ministerio de Salud y esperamos que en las semanas que vienen den las vacunas que tenga para los trabajadores de Guatemala”, dijo Contreras.

Agregó: “las vacunas que estamos pidiendo y necesitamos no son para nosotros, son para los trabajadores del país y para mantener la planta productiva caminando. Ya presentamos nuestra propuesta de convenio, el cual debería ser firmando en los próximos días”.

“Sin vacunas no podemos definir nada”

De acuerdo con el IGSS, cuentan con 22 puestos de vacunación en todo el país y existen las posibilidades de que estos sean ampliados.

“Hemos tenido algunas conversaciones con el sector empresarial con el objeto de incorporar otras áreas, sobre todo porque nosotros manejamos las clínicas de empresa; sin embargo, no podemos disponer ni tomar determinaciones hasta que no sepamos qué y cuántas vacunas nos van a dar, si no tenemos esa información es por demás” enfatizó Contreras.

El reclamo de Contreras llega en momento en que los casos de covid-19 van en aumento en el Seguro Social, de registrar uno o dos muertos por día, ahora esa cifra supera los 15.

Según Contreras, el incremento de contagios empezó a registrarse desde finales de noviembre y principios de diciembre.

“Un primer impacto con las fiestas de fin de año fue a finales de enero, cuando teníamos 130 pacientes. En febrero fueron 200, pero después de las fiestas de Semana Santa llegó a los 400 pacientes. Hoy tenemos 378, pero también se han incrementado los fallecimientos”, dijo Contreras.

“Estamos teniendo más o menos un 5% de fallecidos de los contagios, este incremento es evidente porque estábamos en menos de 4%”, agregó.

Se informó que el IGSS registra, en promedio, 400 pacientes diarios y unas mil 500 pruebas, de las cuales por lo menos 200 dan positivo, por lo que se abrirán otros dos hospitales modulares, uno en los campos del Roosevelt con 224 camas y otro en Escuintla para 168 camas, los cuales funcionarán a partir de julio.

Postura

La ministra Amelia Flores señaló que el Ministerio de Salud tiene un convenio con el Seguro Social y que las primeras vacunas que ellos recibieron fueron parte de una donación del gobierno de la India.

“Nosotros les hemos dado, pero creo que es importante que sepa que a ningún derechohabiente se le ha dejado de vacunar en nuestros centros de vacunación. Los centros de vacunación son nacionales y aquí no estamos preguntando si es derechohabiente o no, todos entran y de igual manera cuando ellos tengan más vacunas van a vacunar sin que sean derechohabientes”, indicó Flores.

Agregó que, aunque el presidente del IGSS diga que no se han firmado acuerdos, hay uno entre ambas instituciones. “Se han estado haciendo ajustes debido a que ellos también tienen interés en comprar vacunas y eso precisamente se encuentran afinando en estos días”, dijo Flores.