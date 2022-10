Hundimiento en Villa Nueva: Alertan sobre dos cavernas detectadas con tecnología LiDAR y estos detalles se saben

El alcalde de Villa Nueva, Javier Gramajo, en entrevista con La Red este martes 4 de octubre indicó que la reconstrucción de la calzada Concepción, en la zona 6, se dividirá en dos fases; también habló acerca del uso de tecnología para detectar si hay más cavernas en el sector.

Esta tecnología será usada luego del socavón que se registró el recién pasado 24 de septiembre cuando dos vehículos cayeron en el hundimiento y en uno de estos fueron localizados los cuerpos de Olga Emilia Choz Ulin, de 38 años, y su hija, Hellen Michelle Mejía Choz, 15.

Gramajo indicó que usarán la tecnología LiDAR desde el paso a desnivel en el kilómetro 15 o la entrada a Villa Nueva hasta la rejilla donde inicia el colector para saber si hay más cavernas.

La verificación con esta tecnología también se extenderá a la colonia Las Vegas y en terrenos de empresas del sector.

Añadió que este proceso requiere paciencia, porque si no hay un estudio correcto del área, no pueden tomar la decisión técnica para los trabajos.

Informó que según un primer análisis e identificación con la imagen de LiDAR y GPR, que son diferentes técnicas, marcan dos posibles cavernas sobre la calzada Concepción que no están visibles y todavía tienen la capa de asfalto.

Ante esta situación tienen inhabilitada la referida calzada, porque no pueden permitir que suceda otra tragedia como la ocurrida.

Ese es el objetivo de los estudios, saber si hay más cavernas en el sector y resolver esa situación.

“Recordemos que la municipalidad tiene que ser muy responsable al hacer eso, yo siempre lo dije, de aquí para atrás la responsabilidad no la hizo esta administración, pero de aquí para adelante cualquier situación que yo haga va a ser responsabilidad mía y del Concejo. No vamos a hacer nada si no tenemos los estudios”, dijo Gramajo.

Fase de los trabajos

En la entrevista, Gramajo añadió que el lunes 3 de octubre iniciaron con los trabajos en el socavón en la calzada Concepción y este martes habrá más movimiento luego de que hubo mesa técnica en la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y en la que tomaron la decisión para la primera fase.

Explicó que la primera fase es la construcción de un colector emergente, pues no pueden permitir que en la última etapa de la época de lluvia los hundimientos tengan agua o siga corriendo agua en el colector.

Para leer más: Hundimiento en Villa Nueva: el emotivo momento en que los bomberos se unen para orar y narrar cómo fue la búsqueda de víctimas

Este colector estará a dos metros de profundidad y conectarán la rejilla para llevar el agua al colector debajo del puente Enrique Tejada Wyld.

Destacó que el colector del área afectada no puede estar con agua y menos de lluvia, aunque durante cinco días no ha llovido en el sector y por eso no se ha registrado algún desprendimiento.

“Es una situación bastante compleja que tenemos que resolver en primera fase”, dijo el funcionario, quien añadió que los trabajos serán en conjunto la Municipalidad de Villa Nueva y el Ejército de Guatemala.

Comenzarán con colocar tubería y los trabajos podrían durar semana y media para terminar el colector emergente que será únicamente para evitar que el agua circule en el colector dañado.

Segunda fase

El jefe edil dijo que para la segunda fase esperan que en tres semanas el Ministerio de Comunicaciones entregue los estudios preliminarmente para luego continuar con las labores.

Advirtió que el área sigue siendo vulnerable, pues todo el bulevar tiene una emergencia y por eso deben esperar los estudios.

“Nosotros no podemos iniciar a ciegas a construir el colector”, expresó.

Indicó que para la construcción del colector el gobierno central ha apoyado, porque luego de salir del bulevar se ingresa a la ruta CA-9.

Recordó que el vehículo cayó en una caverna de entre 13 y 15 metros de profundidad y se rompió la base donde estaba y cayó otros 15 metros.

Quitarán la pasarela por el movimiento de tierra y de la maquinaria.

Gramajo añadió que el fin de semana recién pasado no se trabajó en el parea porque se desarrollaban las pesquisas del Ministerio Público, pues hubo dos personas que perdieron la vida.

Recordó que el lunes 3 de octubre la Policía Nacional Civil (PNC) efectuó el procedimiento para llevar a un predio el vehículo donde fueron halladas madre e hija.