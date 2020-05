Hospital San Vicente ahora atiende casos de coronavirus, pero su personal no tiene equipo de protección

El hospital, ubicado en la colonia La Verbena, zona 7 capitalina, desde miércoles tiene dos casos positivos de covid-19, algo que pone en riesgo al resto de pacientes que atienden.

Actualmente en el centro asistencial tienen a unas 90 personas con VIH, tuberculosis aguda y crónica, así como con fibrosis pulmonar, quienes necesitan oxígeno, y según los enfermeros, no tienen equipo adecuado de protección personal, como traje, mascarilla N95, lentes, careta y área de desinfección luego de atender a los casos positivos.

Compran sus propias mascarillas

Los médicos y enfermeros piden que se les brinde protección, ya que muchos deben comprar su propia mascarilla N95, pues en el centro asistencial les proporcionan una cada 15 días que deben usar por 72 horas en tres turnos diferentes, cuando estas deberían ser desechables.

Los enfermeros afirmaron que las autoridades respondieron que los dos casos no pueden ser trasladados a otros hospitales, pues ya no hay capacidad para recibirlos. Se trató de obtener la postura del Ministerio de Salud, pero hasta el cierre de esta nota no la habían enviado.