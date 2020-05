Pacientes exigen resultados de pruebas de coronavirus

Por medio de un vídeo y una llamada a Noticiero Guatevisión los pacientes que se encuentran en el área moderada han solicitado a las autoridades del Ministerio de Salud, acelerar los resultados de las pruebas para determinar si ya se curaron o no, debido a que ha muchos les realizan el hisopado, pero las pruebas nunca se las comparten, algunos llevan más de 30 días esperando los resultados a otros según ellos denuncian el Laboratorio Nacional les dice que hay que realizar una nueva toma de muestra pues la anterior les extravió.

La demora en los resultados de las pruebas se repite en varios paciente, Diego un paciente que se encuentra en la camilla 80, del Hospital del Parque señaló que ingresó hace 24 días al hospital y relata que el proceso de la extracción del hisopado es doloroso.

“Es algo muy doloroso, incomodo y molesto la forma de tomar el hisopado ya que es en las dos fosas nasales y llega hasta la garganta y es hasta irritante, a algunos les han sacado sangre de la nariz, yo hasta la fecha llevo 5 pruebas y los resultados no han llegado” describe Diego, que ha preferido omitir su apellido ante el temor de recibir alguna represalia no solo por parte de las autoridades, también de sus conocidos.

Además narra que una persona ya lleva 54 días de cuarentena y muchas de sus pruebas se han demorado.

“Existe mucha incertidumbre para todos los pacientes no solo en el área de moderados si no en todo el Parque de la Industria, yo fui diagnosticado covid-19, un día antes yo me entere que un compañero de trabajo dio positivo, y realmente hay muchas cosas ilógicas a la precauciones que están tomando ya que por ejemplo yo me hice la prueba en el Hospital Roosevelt a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde me llamaron y me dijeron que llegara al Roosevelt ya que di positivo y allí lo que correspondía era que me enviaran una ambulancia, pero me dijeron que tenía que ver como llegaba yo, por lo que coordine con los Bomberos Municipales señalándoles que era paciente positivo”, narra en la llamada que realizó a Noticiero Guatevisión, Diego.

Además de indicar que pese a decirle que era positivo nunca se le entregó un documento que lo confirmara.

“Nunca nos mostraron un resultado de decir es positivo, aquí dice, acá esta la prueba, nada todo fue verbal”, dice Diego que resalta que él no se queja por el trato que se les da en el lugar “yo no me estoy quejando de un mal trato, definitivamente uno quisiera que hubieran mejores condiciones pero pues yo he vivido en condiciones difíciles y pues para mi esto no es problema, el problema es que a los 10 días me hicieron una prueba y me explicaron el protocolo, en donde ellos en teoría planteaban otro hisopado a los 2 días y pasado ese otro a las 72 horas y que el virus en 15 días desaparecería” detalló este paciente.

“Yo llevo esperando ya 5 días esperando los resultados de mis últimas pruebas y me dicen que no hay nada, hay compañeros que ante la demora de los resultados y que algunos se han perdido ya no se dejan tomar más pruebas hasta que no les entreguen resultados de las que les han tomado, ya que nos acumulas de 2, 3, 4 y hasta 5 resultados pendientes, hay unos que llevan hasta 10 días esperando, de nada sirve que el presidente haga 1,300 pruebas diarias si el Laboratorio Nacional centraliza todo” enfatizó Diego.