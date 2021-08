Salud y Presidencia de Guatemala niegan que recibirá vacunas Sputnik Light de Rusia

El Gobierno de Guatemala negó este viernes 6 de agosto que vaya a recibir de Rusia las vacunas de una dosis Sputnik Light, tal como lo afirmó el Fondo Ruso de Inversiones Directas (RDIF), en entrevista con la agencia internacional de noticias AFP.

Recientemente el RDIF le dijo a la agencia AFP que enviará al país la vacuna Sputnik Light -de una aplicación-, para completar los 8 millones de dosis que el Ministerio de Salud de Guatemala acordó en la negociación.

“Las entregas de la vacuna a Guatemala continúan”, dijo RDIF a la agencia, luego de los constantes atrasos en la entrega del fármaco y señaló que la mitad de los lotes entregados serán vacunas de una sola aplicación.

Indicó que “aunque el número total de dosis entregadas en Guatemala será inferior a lo previsto” -pues al inicio eran 16 millones de dosis las que se adquirirían-, la cantidad de personas que serán vacunadas con el producto ruso seguirá siendo el mismo, es decir 8 millones.

Gobierno niega acuerdo por Sputnik Light

Patricia Letona, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, explicó en varios mensajes que la compra de la vacuna Sputnik Light es una posibilidad que queda abierta para el futuro, pero que la prioridad en este momento es que se cumpla, antes de fin de año, con el acuerdo de entrega de las vacunas ya canceladas.

“El contrato renegociado que está vigente contempla la compra de Sputnik V, con sus dos componentes para primera y segunda dosis. El contrato que tenemos firmado es exclusivamente por la vacuna de dos componentes, primera y segunda dosis. De momento no se considera hacer una nueva modificación en ese sentido”, dijo Letona.

Al respecto, la ministra de Salud, Amelia Flores, dijo en una entrevista con La Red, que en el contrato que se renegoció con Rusia se incluyeron las vacunas Sputnik V, en primero y segundo componente, para este año con los fondos que Guatemala ya había pagado.

“No hay ninguna negociación para una vacuna que aún no ha sido registrada ni tiene el aval de emergencia de ninguno de los entes que deberían. No se ha tomado en cuenta, se lo hicimos ver a ellos -a Rusia- para que lo aclaren porque no existe nada en relación a eso”, dijo Flores.

Ante la consulta sobre qué comunicación han tendido con Rusia luego que trascendiera la información de la vacuna Sputnik Light o si han pedido algún tipo de aclaración al respecto, la ministra Flores dijo ya enviaron la información difundida por los medios guatemaltecos para que ellos la tengan y sepan de dónde salió.

“La información es falsa. El contrato ya fue firmado por ambas partes y en ningún momento se menciona la vacuna Sputnik Light”, refirió la ministra Flores.