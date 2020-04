Grupo de migrantes guatemaltecos son detenidos por intentar cruzar frontera a EE. UU.

Un tractor transportaba un remolque blanco en la milla 31 con la ayuda de un perro detector.

Los agentes descubrieron a 28 personas dentro del tráiler originarias de México, Guatemala y Ecuador.

Los individuos y el conductor, ciudadano estadounidense, fueron detenidos en espera de una investigación.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. lamentaron que a pesar de la pandemia del coronavirus, los contrabandistas de personas continúan y ponen en riesgo la salud de muchos.

Asimismo recomiendan que para denunciar actividades sospechosas, como el contrabando de drogas y extranjeros se debe descargar la aplicación “USBP Laredo Sector” o comunicarse con la línea gratuita de Laredo Sector Border Patrol al 1-800-343-1994.

Mark Morgan, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., dijo que “los contrabandistas siguen mostrando total desprecio a la vida y a la pandemia por transportar a personas en lugares cerrados”.

Smugglers continue to show a complete disregard for human life & the pandemic by transporting individuals in close quarters. Laredo USBP Agents prevented 28 people from being smuggled in a trailer (https://t.co/3PPwwkxzWE) & Agents stopped 2 smuggling attempts in AZ this weekend. https://t.co/jMWg4IwvdR pic.twitter.com/SMbsbwH0nx

— Acting Commissioner Mark Morgan (@CBPMarkMorgan) April 15, 2020