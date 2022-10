Grietas en carretera a El Salvador: continúan complicaciones viales mientras avanzan trabajos de reparación

La reparación de grietas en el km 11.5 de la carretera a El Salvador provocó atascos vehiculares durante este sábado y domingo y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) anunció que los trabajos afectarán la movilidad durarán otros cuatro fines de semana.

Luisiño Sánchez, vocero de Covial, informó que este sábado y domingo se realizaron excavaciones en los carriles con el fin de solucionar las deficiencias en el asfalto. Además, también se ha retirado material contaminado que encontraron en tuberías.

“Se ha realizado la excavación en los carriles, trabajamos en estabilizar y compactar la base donde se colocó la nueva tubería, se ha retirado todo el material contaminado y se colocará un material clasificado para compactarse y realizar el relleno. Estos son los avances que tenemos hasta este momento”, dijo Sánchez.

Se prevé que los trabajos subterráneos y de protección del talud se extiendan por tres meses; sin embargo, estos no afectarán el tránsito vehicular. Ahora, los trabajos para los que será necesario cerrar la totalidad de carriles tomarán cuatro fines de semana.

Abel Navarro, un conductor particular que se dirigió por el área, dijo que el cierre total afecta el tránsito y esto demuestra que la infraestructura no está preparada para la temporada de lluvias. “Yo creo que toda nuestra infraestructura no está preparada para mucha agua. Estamos sufriendo los cambios del clima”, dijo.

La Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula informó que en el puente de Santa Rosalía comenzará el cierre para los vehículos que viajen desde el oriente del país con dirección a la capital, mientras que para los que viajen desde la capital rumbo al oriente se tendrán dos desvíos, uno en el kilómetro 10.5 y otro en Vista Hermosa.

Asimismo, para viajar de la capital a oriente se habilitarán las rutas de Muxbal, cruzando sobre la 20 calle de la zona 10 e incorporándose a carretera a El Salvador en el kilómetro 14, aproximadamente. Por zona 16, El Pulté, ingreso a Piedra Parada y Cristo Rey, hacia San José Pinula. En Colmenas, en el kilómetro 23, que conecta a carretera a El Salvador con Villa Canales.

Ahora, si se viaja de Carretera a El Salvador y se dirige hacia el sur del país, como Escuintla, se debe desviar en El Boquerón, Santa Rosa, salir a Chiquimulilla y conectarse a la CA-02 oriente, para llegar a Escuintla.