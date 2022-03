Gobierno de Guatemala suma 12 ucranianos que llegaron para refugiarse ante el conflicto entre Rusia y Ucrania

Este sábado 12 de marzo, el Gobierno de Guatemala anunció que ha recibido 12 ciudadanos ucranianos, en donde también se encuentran menores de edad, para que puedan refugiarse a raíz del conflicto bélico que Rusia ha realizado en Ucrania desde el 24 de febrero.

El 11 de marzo, arribaron a territorio guatemalteco dos familias ucranianas (siendo 8 ciudadanos) que llegaron en un vuelo comercial a las 20:30 horas al Aeropuerto Internacional La Aurora. Este 12 llegaron 4 ciudadanos más, así lo aseguraron las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

la mayoría de los ciudadanos volaron desde Polonia con escalas de Países Bajos y Panamá. El director de la Institución, Stuard Rodríguez, recibió y dio la bienvenida a los ciudadanos, asegurando que el país “los recibe con los brazos abiertos y estando a su completa disposición de ayudarlos en lo que sea pertinente”.

De igual formal, el presidente de la República, Alejandro Giammattei, por medio de sus redes sociales, se solidarizo con los ciudadanos ucranianos en su llegada a Guatemala.

“Como lo prometí, estamos facilitando la entrada humanitaria en Guatemala a todos los ciudadanos ucranianos que buscan refugio”, aseguró el mandatario.

As I promised, we’re already providing humanitarian entrance into Guatemala to all Ukrainians seeking shelter.

🇺🇦🤲🏻🇬🇹 https://t.co/hCjZEXgG4s

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) March 12, 2022