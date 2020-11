Giammattei reporta 75 mil afectados y 150 muertos por Eta en Guatemala, pero cifras no son oficiales aún

El presidente Alejandro Giammattei en conferencia de prensa informó que este viernes 6 de noviembre lograron llegar a la aldea Quejá, San Cristóbal Verapaz, donde un alud sepultó varias viviendas.

Dijo que integrantes de la Quinta Brigada hicieron el recorrido a pie por la montaña para llegar, pues el panorama es complicado en esa área, en especial en tres aldeas.

Indicó que según el reporte del Ejército que ya está en el lugar, en la aldea Quejá se reporta un aproximado de 150 viviendas soterradas y unas cien personas fallecidas.

Mientras que en la aldea Chapenal hay 60 personas evacuadas, pero algunas personas no quieren abandonar los inmuebles.

En la aldea Saquixim se reporta 60 personas evacuadas, 100 viviendas inundadas y también hay personas que se resisten a salir de sus casas.

En la aldea Santa Elena los albergues han sido habilitados en tres iglesias, 18 casas particulares, una escuela y un mercado; además, hay 2 mil 500 personas albergadas de aldeas circunvecinas.

Por las lluvias continúan los derrumbes en la aldea Quejá

Dijo que entre fallecidos y desaparecidos se reporta unos 150 muertos, aunque no son cifras oficiales, “no los tenemos totalmente confirmados”, indicó.

A escala nacional hay unas 75 mil personas afectadas por la tormenta tropical Eta

Giammattei anunció que ahora viene el tema de las reconstrucción, como recuperar las cosechas de los damnificados. Se prevé alimentación para los afectados por varios meses para que no aumente la desnutrición.

Guatemala le ha pedido apoyo al Comando Sur de Estados Unidos y a Panamá con helicóptero para rescate y asistencia humanitaria.

El mandatario indicó que no han podido ingresar a Alta Verapaz, no tienen cómo llegar.

Dijo que en San Pedro Soloma, Huehuetenango, de los 10 muertos en un deslave han sido recuperado ocho cadáveres y también atienden otra emergencia en San Juan Ixcoy, donde hay dos fallecidos.

Bomberos Voluntarios varados en los Cuchumatanes van a rescatar personas a Soloma y San Juan Ixcoy pero no hay carretera.

MÁS DE 81 MIL PERSONAS AFECTADAS POR FENÓMENO TROPICAL ETA EN EL PAÍS…https://t.co/0ALGLsAMgZ pic.twitter.com/ckFNNgNWRi — CONRED (@ConredGuatemala) November 6, 2020

Giammattei informó que como también han movilizado un hospital de campaña para apoyar al Hospital Regional de Cobán, Alta Verapaz, pero está en Purulhá porque no pueden pasar.

Este hospital fue donado por EE. UU. y el objetivo de llevarlo es porque varios servicios en el Hospital de Cobán están inundados.

Añadió que según las previsiones del clima, el mediodía de este sábado 7 de noviembre podría dejar de llover, aunque todo depende un sistema del norte que empuja a la tormenta tropical Eta y lo hizo más lenta.

Dijo que luego viene un frente del este y el miércoles próximo traerá más lluvias, lo que permite unas 72 horas para acceder a los sitios a los que no han podido llegar.

Recordó que esta situación le recuerda al huracán Mitch en noviembre del 1998. Eta está actualmente frente a las costas de Belice.

El mandatario resaltó que le preocupa La Unión, Zacapa, donde los tres accesos están bloqueados y el riesgo de derrumbes es alto.

Hay gente albergada en un gimnasio de una escuela, por lo que esperan llegar esta viernes con los helicópteros.

Agregarán a Huehuetenango

Anunció que en Casa Presidencial se firmará la ampliación del acuerdo de Calamidad para agregar a Huehuetenango.

Respecto del puente aéreo, dijo que tres aviones salieron con 6 mil 500 libras de comida hacia Izabal.

El puente aéreo funcionará mientras el clima lo permita. También al helicóptero presidencial le quitaron los asientos para trabajar en atención a la emergencia.

El gobierno pidió permiso a la Contraloría General de Cuentas para mover dos puentes Bailey y trasladarlos a la tuta al Atlántico para comenzar este sábado la reparación.

Por Eta se reporta una docena de puentes con problemas, por lo que se repararán o reemplazarán.

A decir del presidente, la reparación de las carreteras podría llevar mucho tiempo, aunque depende del daño. Pidió a la población no dejarse llevar por noticias falsas.

Giammattei anunció que si el presupuesto 2021 pasa en el Congreso, se contemplará un seguir agrícola.

Unas seis mil familias perdieron sus siembras, pero es estimado y no han llegado a muchas áreas. La gente perdió casas y cultivos y pasarán cuatro meses para tener una nueva cosecha, según las autoridades.

“Mucha gente atrapada”

“Tenemos muchísima gente atrapada, que no hemos podido llegar, no llegamos por lancha porque las corrientes son muy fuertes y ya se nos han volcado las lanchas”, manifestó.

Añadió que tampoco han logrado llegar vía aérea, pues se dispone de un helicóptero, por lo que la iniciativa privada prestará uno o dos para rescatar a las personas que están en techos esperando ser rescatadas.

El mandatario dijo que hay niños con fiebre y una persona grave de salud en Playitas, Morales, Izabal, por lo que los llevarán a hospitales.

Donación de alimentos

Agregó que el embajador de EE. UU. William Popp, autorizó 200 mil dólares, que serán utilizados para la comprar alimentos y donarlos para los más afectados.

El embajador de Taiwán también pidió el listado de víveres para compararlos y donarlos.

Llamado al Congreso

Pidió al Congreso que los Q122 millones que fueron decomisados en octubre pasado en una casa en Antigua Guatemala y los más de Q200 millones quitados al narcotráfico y a la corrupción en los juzgados de extinción de dominio, sean utilizado para darle alimentos a la gente.

Informó que el Congreso recibirá este viernes el decreto del estado de Calamidad y pidió a los diputados que incorporen una enmienda para disponer de ese dinero para atender la emergencia.

Giammattei explicó que le pedirán al Congreso que les permita usar el fondo de emergencia para enfrentar la situación por Eta.

IZABAL. @Ejercito_GT realiza traslado de ayuda humanitaria a Jimeritos y Cacao. pic.twitter.com/W13BECns5M — CONRED (@ConredGuatemala) November 6, 2020

Más de 3 mil hectáreas con daños

José Ángel López, ministro de Agricultura, informó que se han desplazado a donde pueden llegar, en Izabal ha sido difícil.

Añadió que hay unas seis mil personas afectadas en sus plantaciones y de forma preliminar se reportan unas 3 mil 100 hectáreas dañadas de cultivos, esto en Petén, Alta Verapaz, Zacapa y Quiché y Zacapa.

Dijo que la segunda siembra de maíz y frijol recién se sembró y algunas se perdieron, por lo que harán lo posible de conseguir semilla. En Cobán se reporta hortaliza dañada.

Explicó que en la Franja Transversal del Norte se dan dos cosechas al año y comenzaba la nueva siembra.

En otros temas

“Yo no estoy para chismes, yo trabajo seriamente. Si ellos quieren hablar, que se busquen otro monigote”, manifestó Giammattei en tono molesto cuando le consultaron en relación a las acusaciones de diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza de haberse reunido con algunos diputados.

En la conferencia de prensa también le cuestionaron si le ha preguntado al ministro de Comunicaciones qué pasó con los Q135 millones, a lo que Giammattei le causó risa y luego respondió que hay dos tipos de trasferencias, una presupuestaria y otra financiera.

“Están equivocados, no se puede desaparecer una transferencia presupuestaria”, añadió que el funcionario, quien afirmó que el presupuesto vigente es el del 2018 y las condiciones han variado y por las tormentas Amanda y Cristóbal se vieron afectados dos puentes, por lo pidieron el seguro paramétrico por primera vez. La reparación costó 8.5 millones.

Dijo que Finanzas no le puede decir a Comunicaciones que gaste dinero si no tiene partida presupuestaria, por lo que se ha se hace una transferencia presupuestaria para abrir el espacio presupuestario, que no implica dinero.

Dijo que todavía no se ha transferido ningún centavo respecto de los Q135 millones, por lo que no se ha desaparecido el dinero, ya que se trasladaron Q19 millones de Provial para Covial y una transferencia interna de caminos primarios a caminos secundarios de terracería. “No hay desaparición de dinero”, enfatizó.