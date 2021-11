Giammattei ofrece vacunas Pfizer a la población, pero cientos hacen kilométricas colas y no la encuentran

Después de más de tres semanas de no contar con vacunas Pfizer en el área metropolitana, para aplicarlas en población entre 12 y 17 años, el Ministerio de Salud distribuyó desde el pasado viernes 5 de noviembre estas dosis a los puestos de vacunación del Parque central, Guardia de Honor y Mariscal Zavala, en la capital. Cada centro recibió 3 mil dosis para cubrir la demanda del fin de semana, sin embargo, ha sido tanta la afluencia que desde el primer día se agotaron las dosis. Este sábado 6 de noviembre también se habilitó el centro de vacunación Alida España, en la zona 3 de la capital, para aplicar la vacuna de Pfizer a menores de edad.

Son unos 190 mil menores quienes esperan la segunda dosis para completar así su esquema de vacunación contra el covid, por lo que la demanda supera con creces las limitadas dosis en el país y esto explica las largas filas de personas que abarrotaron los centros a la espera de conseguir el biológico. Nery Guevara, por ejemplo, llegó este sábado 6 de noviembre a las 8 de la mañana al centro de la Guardia de Honor en busca de la segunda dosis de la vacuna para su hijo y su sobrino. Después de tres horas de estar haciendo fila se le informó a él y a los cientos de personas que aguardaban el turno que las dosis se habían acabado. “Nos salieron a decir que ya se habían terminado las dosis, y es lamentable, porque uno incurre en gastos para poder trasladarse a los lugares y deja de hacer otras cosas, se pide permiso en el trabajo y eso afecta en la economía personal; luego me traslade a Alida España y también me indican que ya se acabaron las dosis”, dijo Guevara, que no obstante la mala experiencia, espera probar suerte este domingo 7 de noviembre. “Si el gobierno anuncia que van a ver lugares o centros de vacunación deberían de cumplir con una buena cantidad de medicamentos para poder inyectarle a las personas”, agregó.

LEA: “Las donaciones no son caídas del cielo”: Giammattei señala que habrá tercer dosis de la vacuna contra el coronavirus

Limitación de dosis

Después de más de 3 semanas de no contar con vacunas Pfizer en el área metropolitana, el Ministerio de Salud detalló que desde el viernes 5 de noviembre al domingo 7 se había surtido de estas dosis a los puestos de vacunación del Parque central, Guardia de Honor y Mariscal Zavala, cada uno recibió 3 mil dosis (mil para cada día); sin embargo la demanda en búsqueda de las segundas dosis fue tanta que el mismo viernes el puesto de Mariscal Zavala ya había terminado todas sus dosis.

A última hora Salud también avisó que el puesto de Alida España contaría con vacunas para segundas dosis de Pfizer.

Ejército recibió 6 mil dosis, 3 mil se terminaron en un día

El Ministerio de Salud les entregó 6 mil dosis de vacunas Pfizer para segundas dosis sin embargo la demanda ha sido tanta que estas se han agotado, mientras las colas rodeaban los puestos de vacunación, uno de estos el Centro de vacunación ubicado en la Guardia de Honor,, ubicado en la zona 9, que ante la demanda señaló que aplicará la totalidad de dosis que quedan, que son 2,000 ya que originalmente solo tenían contemplado aplicar mil.

Y aunque Giammattei afirma que hay vacunas, Nery Guevara que llegó a las 8 de la mañana a Guardia de Honor buscando la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus para su hijo y su sobrino, sin embargo no encontró, aseguró que después de tres horas de estar haciendo cola les salieron a informar que ya se habían terminado las dosis.

“Nos salieron a decir que ya se habían terminado las dosis, y es lamentable porque uno incurre en gastos para poder trasladarse a los lugares y deja de hacer otras cosas, se pide permiso en el trabajo y eso afecta en la economía de uno, luego me traslade a Alida España y también me indican que ya se acabaron las dosis, entonces es lamentable que esto suceda” detalló Guevara, que afirmó que el domingo piensa madrugar

“Si el gobierno anuncia que van a ver lugares o centros de vacunación deberían de cumplir con una buena cantidad de medicamentos para poder inyectarle a las personas”, pidió Guevara, ya que “hay una gran cantidad de personas esperando ser vacunadas pero no hay dosis en existencia“.

Por su parte el Coronel Rúben Tellez, vocero del Ejército de Guatemala informó que la demanda ha sido mucho mayor a las dosis asignadas.

“El día jueves por la tarde el Ministerio de Salud autorizó 6 mil dosis al Ejército de Guatemala, para ser administradas equitativamente, entre Guardia de Honor y Mariscal Zavala, este último uso las 3 mil el mismo día viernes por la tarde, que fue el tiempo el que se atendió a las personas, recordemos la Mariscal Zavala es una instalación bastante grande qué tiene capacidad para hacer vacunación vehicular y peatonal Y eso permitió que la afluencia allí fuera masiva”, informó Tellez.

“Mientras que en Guardia de Honor que es un poco más pequeño y peatonal se tenía el plan de vacunar a mil personas diarias; la vacunación el viernes inicio alrededor de mediodía y lamentablemente habían personas que como nosotros anunciamos, vinieron desde las 4 de la mañana a hacer cola y para la tarde ya no querían saber nada, con justa razón pues tenía mucho tiempo de estar haciendo cola” resaltó Tellez quien dijo que ese día cuando llegamos a las mil dosis muchas personas reclamaron que aún querían ser atendidas pues ya no habían alcanzado, “obviamente eran personas que ya habían venido durante el día y la tarde; para hoy sábado el plan era nuevamente adherirse a las 1000 vacunas diarias, sin embargo la afluencia de personas ha continuado siendo alta Entonces se tomó la decisión que hoy sábado se van a usar todas las vacunas que sean necesarias el tope son 2000 vacunas, si hoy se termina pues con ello se concluye y sino el saldo se usaría todavía el día de mañana” destacó el portavoz del Ejército.

Kilométricas de Vacunación en el Parque Central

En este lugar se registraron largas fila de personas y de vehículos debido a que familias llegaron buscando vacunar a sus jóvenes con la segunda dosis de Pfizer en donde se dieron 1000 números en total. 700 números peatonales y 300 para personas en vehículos, sin embargo para las 10 de la mañana los números ya se habían acabado. A ellos Salud les dio 3 mil dosis aseguró Erick Muñoz; director médico de la SAAS.

Muñoz aseguró que a partir del lunes comenzaran a ofrecer Moderna para menores principalmente en segunda dosis.

Hugo Conde un padre de familia residente de la zona 18, indicó que han tenido problemas encontrando la segunda dosis, la cual su hijo debería haber recibido una semana atrás que es cuando cumplió los 28 días desde que se aplicó la primera.

“Hemos pasado días buscando en la Cruz Roja, en Gerona en el IGSS, fuimos hasta San Pedro Ayampuc a buscar y no encontramos, y ayer que salió la noticia nos venimos a hacer cola hoy temprano, la cola comenzaba un poquito más allá de Correos, debimos haber tenida la segunda hace una semana pero no ha habido Pfizer de segunda dosis para ponerle a los niños y eso ha causado esta aglomeración de personas queriéndose vacunar”, destacó Conde, quien dice que el no encontrar la misma les “ha generado ansiedad pues se ponen nerviosos e irritan al ir a un centro donde solo dieron 100 y uno es el 125”.

500 dosis para Alida España

Según datos del encargado del Centro de vacunación Alida España en la zona 3, solamente fueron entregadas 500 dosis de la vacuna Pfizer, mismas que ya se terminaron hoy. No saben si les llegarán más dosis, por lo que mañana es incierto si se aplicará esta vacuna.

“El día de hoy empezamos a colocar vacunas de Pfizer, sin embargo para este domingo no tenemos planificadas porque nos terminamos las 500 el día de hoy y sería de esperar para ver si nos van a mandar más, pues ahora en incierto si les van a ingresar más” dijo el sub ecargado del puesto de vacunación de Alida España, Noé Tocay además dijo que debido a que a los otros puestos se entregaron más dosis a ellos “les dejaron” las que ya quedaban.

Horas antes de llegar a Escuintla, Giammattei anunció en Retalhuleu que se prevé que en los siguientes días ingresen más vacunas Pfizer tanto del mecanismo Covax como otra donación que le ofrecieron.