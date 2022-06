Giammattei habla con Zelenski, acepta invitación para visitar Ucrania y hablan sobre “que van a necesitar una fuerza de trabajo”

En un medio de televisión abierta, Alejandro Giammattei informó este lunes 13 de junio que se comunicó con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien ha dado las gracias a Guatemala “por ser uno de los países, sino el único de Latinoamérica, la voz de Latinoamérica y el Caribe” en los foros como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americano (OEA).

Dijo que por ejemplo la petición de Guatemala en la OEA de que se expulsara a la misión rusa de la observación fue apoyada por 25 de los 30 países presentes.

Afirmó que en las Naciones Unidas, Guatemala encabezó la declaración de la Asamblea General en contra de la invasión de Rusia.

“Hablábamos con el presidente Zelenski ahorita que esperamos que se termine pronto la invasión. Ellos van a necesitar una fuerza de trabajo especialmente en construcción”, afirmó el mandatario sin dejar claro si sería posible apoyo de Guatemala en este tema.

Agregó que también hablaron de un protocolo para evitar las visas entre los dos países y luego resaltó que Guatemala fue uno de los primeros países en recibir a ucranianos, que algunos se quedaron y otros lograron visas humanitarias en otros países.

“Está muy contento –Zelenski-, incluso me invitó a ir a Ucrania a ver con propios ojos la destrucción que han ocasionado y le acepté, ya los cancilleres se pondrán de acuerdo en fechas y todo”, manifestó.

A decir de mandatario, han sido “muy pocos” los presidentes que han ido a Ucrania a mostrar su apoyo.

Dijo que Guatemala tiene un consulado honorario en Ucrania, el cual fue bombardeado la semana pasada y asesinaron al socio del cónsul honorario y destruyeron el inmueble donde funcionaba.

“Me gustaría ir a Ucrania y que pudiéramos poner la bandera de Guatemala como un símbolo de que ahí estaba nuestro consulado y que fue bombardeado por las fuerzas rusas.

Indicó que “seguiremos haciendo lo posible porque se instaure un tribunal especial internacional para que principien a ver los crímenes de guerra que se han cometido”.

“Fue una muy amena charla y vamos a ver en qué más podemos ayudar a Ucrania en este periodo que les está tocando vivir”, concluyó.

Kevin López, secretario de Comunicación de la Presidencia, en conferencia de prensa también dio detalles de la llamada entre el presidente de Ucrania y Giammattei.

Añadió que el presidente ucraniano agradeció las acciones diplomáticas y que Guatemala ha sido contundente en posicionar en el ámbito internacional.

“Agradeció de sobremanera también, cómo Guatemala ha dado la bienvenida a las familias ucranianas que se han comunicado a través del Instituto de Migración por ejemplo, agradeció también la medida promovida de Guatemala por la paz mundial en la OEA, al promover pues obviamente la separación de Rusia como observador e invitó al presidente Giammattei también a Ucrania para que de primera mano atestiguará los posibles crímenes de guerra que se están cometiendo”, afirmó López.

Para leer más: Rusia y Ucrania: las pruebas que muestran el uso indiscriminado de bombas de racimo por parte del ejército ruso

Agregó que es un tema al que darán seguimiento con las cancillerías; sin embargo, “el presidente Giammattei recalcó el apoyo total hacia Ucrania, en todo lo que el país pueda ayudar, cooperar, estamos en total disposición para continuar ayudando a las familias ucranianas, promoviendo la paz a nivel del mundo, esas fueron los resultados preliminares de la llamada”.

Mientras que el presidente Zelenski se pronunció en su cuenta de Twitter y a decir de él, es el primer presidente ucraniano en ponerse en contacto con su colega de Guatemala.

“Agradecido con Giammattei por la posición de principio sobre la agresión rusa, el apoyo en la ONU, la introducción de sanciones y la privación de Rusia del estatus de observador en el OAS (Organización de Estados Americanos en sus siglas en inglés)”, escribió.

I am pleased to be the first 🇺🇦 President to make contact with 🇬🇹 colleague. Grateful to @DrGiammattei for the principled position on Russian aggression, support in the UN, introduction of sanctions and depriving Russia of the observer status in the #OAS.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 13, 2022