Giammattei dará a conocer este viernes nuevas medidas para contener el covid-19 y descarta el cierre del país

El presidente Alejandro Giammattei, junto a otros funcionarios, participó este jueves 8 de julio en un acto en el Aeropuerto Internacional La Aurora por el arribo de 1.5 millones de dosis de vacunas de Moderna donadas por EE. UU.

En su participación, el mandatario resaltó que con este donativo se ha completado 1.9 millones de vacuna recibida, que suman a las 150 donadas por México.

Anunció que este viernes 9 de julio en cadena nacional informarán de la situación actual del covid-19, las medidas de prevención que se tomarán y ratificarán que “la promesa es no cerrar el país, sino trabajar en contener la pandemia. No cerraremos el país, no cerraremos mercados, como lo andan diciendo algunos”, manifestó.

Afirmó que no se cerrarán supermercados “porque los números reflejan que podemos seguir enfrentando la pandemia, más ahora, con más ganas, con más vacunas, y con más posibilidades de poder salir adelante”.

Según Giammattei, la cadena nacional será a las 20 horas cuando expondrán el estado de la Nación habiendo cerrado junio en los temas de junio. También informarán del covid-19 y profundizarán sobre las medidas que se adoptarán para seguir ampliando la capacidad instalada en salud pública.

Pidió continuar con el uso de la mascarilla, lavado de manos, manteniendo el distanciamiento social para enfrentar las cinco cepas que circulan en el país.

Añadió que la variante delta es la que más peligro representa y la que más está afectando a la juventud.

Lea también: La situación que se vive en San Martín Jilotepeque que cerró para detener el avance del covid-19

Anunció que vendrá más vacuna de Sputnik V al país. Entre este viernes 9 de julio y el lunes próximo tendrán la posibilidad de saber de las segundas dosis, de su fecha de entrada, pues les podrían entregar el cronograma de entrega.

Dijo que con la entrada de más vacuna, anunciarán la reducción de las edades en el registro para vacunar de los 40 años en adelante para tener cada día a menos guatemaltecos en riesgo.

En las últimas semanas, los casos confirmados de covid-19 detectados por el Ministerio de Salud han ido en aumento. Los dos mil casos diarios que se detectaban hace algunos días, fueron superados notablemente con cada actualización de las autoridades, hasta llegar a la cifra de este jueves 8 de julio.

En las últimas 24 horas, fueron procesadas nueve mil 417 pruebas para detectar covid-19, de las que resultaron positivas tres mil 69.

Es la primera vez, en lo que el país lleva combatiendo la enfermedad, que se superan los tres mil infectados en un día.

Para leer más: Estados Unidos dona 1.5 millones de vacunas de Moderna; Giammattei dice que se usarán para maestros y pacientes con comorbilidades

Registro de personas

El mandatario añadió que necesitan que la gente mayor de 50 años se registre y anunció que este viernes serán enviados 130 mil mensajes a los teléfonos celulares de las personas que ya están registradas para que inicien su proceso de vacunación el próximo lunes, junto con los más de 220 mil maestros.