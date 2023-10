Funcionario de la vicepresidencia de EE. UU. dice que observan de cerca la situación de Guatemala  y que respaldan la libertad de expresión y manifestación

Phil Gordon, asistente del presidente y asesor de Seguridad Nacional de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, publicó un mensaje en la red social X en la que expresa que ese país observa de cerca la situación que ocurre en Guatemala.

Gordon señaló que su país “continúa respaldando al pueblo de Guatemala y sus derechos a la libertad de expresión, manifestación y a una transición democrática ordenada”.

El mensaje iba acompañado de la publicación que hizo en esa misma red social Brian A. Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU.

The United States is watching the situation in Guatemala closely, and will continue to stand by the people of Guatemala and their rights to free speech, assembly, and an orderly democratic transition. https://t.co/IxajH2KHG7

