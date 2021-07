Exigen justicia por migrante guatemalteco que murió a causa de ola de calor en Estados Unidos

Sebastián Francisco Pérez llegó a Estados Unidos de manera ilegal el 5 de mayo de 2021. Trabajaba en un campo en el condado de Marion, Oregon. El pasado 26 de junio estaba encargado de mover las líneas de riego, pero en cierto momento del día sus compañeros se reunieron, pero él no estaba.

Lo buscaron por el lugar hasta que lo encontraron tirado en el suelo, inconsciente. Intentaron reanimarlo, pero no fue posible. Ese día, la ola de calor que afecta a una región de Estados Unidos no acostumbrada a esas temperaturas llegó a unos 45 grados centígrados. Un día antes había cumplido 38 años de edad.

Originario de Ixcán, Quiché, uno de sus sobrinos, llamado Pedro Lucas, dijo en una entrevista a The New York Times que Francisco Pérez no tenía que trabajar ese día, pero que pidió hacerlo porque, debido a las condiciones climáticas la paga era mejor y llegaba a los 12 dólares por hora.

“Me dijo: Por favor, dame una oportunidad, necesito el dinero”, dijo Lucas al NYT.

La preocupación de Francisco Pérez era reunir el dinero que aún le debía al coyote que lo llevó desde Guatemala hasta Estados Unidos a principios de mayo.

Today we hold vigil to honor the life of Sebastian Francisco Perez, a farm worker who died in Oregon from heat illness this week. No one should die at work.

We call on state and federal leaders to implement emergency heat protections NOW. Heat deaths are entirely preventable. pic.twitter.com/Y2Z2Lkz3CS

— United Farm Workers (@UFWupdates) July 3, 2021