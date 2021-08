Qué se sabe sobre la construcción del puente Belice 2 que estará a un costado del actual y de otras obras para mejorar la movilidad

Los alcaldes de Guatemala, Ricardo Quiñonez, y el de Villa Nueva, Javier Gramajo, firmaron este jueves 12 de agosto un convenio con el ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, para construcción de cinco proyectos de infraestructura.

Según el alcalde Quiñónez, este 2021 se comenzarán a subir las bases para los proyectos que estarán a cargo del Ministerio de Comunicaciones.

Por ser proyectos multianuales comenzarían este año y podrían prologarse hasta inicios del 2024.

Sobre los costos no se dio a conocer un estimado, ya que aún se deben subir las bases de licitación.

El objetivo es efectuar varias infraestructuras viales que promoverán el desarrollo en los ejes de sur a norte y hacia el occidente, esto contempla cuatro pasos a desnivel y concretar la construcción del puente Belice 2 el cual se ubicará entre el actual puente Belice y el puente de las vacas.

Este contará con cinco carriles y uno más en la parte inferior que permitirá la circulación del transporte público, en un inicio será de Transmetro y posteriormente el Metroriel.

En el caso de la Ruta Express forma parte de la implementación del Metroriel y conectará 9 zonas de la capital, y está integrada por 14 kilómetros.

Resaltó que las carreteras CA-9 y CA-1 atraviesan la ciudad y otro de los propósitos es que pueda haber mayor facilidad de traslado; además, estas vías llegan de frontera o frontera y a los puertos.

Dijo que estos proyectos son de una plan estratégico para hacer que la economía del país se reactive.

“Infraestructura como la del día de hoy se está presentando y se va a trabajar y se va a construir en el futuro, viene impactar directamente en que la ciudad de Guatemala y los corredores de la CA-1 y la CA-9 que cruzan el área metropolitana, se conviertan en lugares atractivos para la inversión, que venga ese empleo y se recupera la economía”, resaltó el jefe edil.

El ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, indicó que los pasos a desnivel serán en puntos estratégicos y se construirá el puente denominado Belice 2 que “es un proyecto no ambicioso, es un proyecto integral con una visión de país”.

“Vamos a estar unificando y desahogando las arterias de la CA-1 y la CA-9 con este otro puente”. añadió.

Recordó que hace un par de años se le dio mantenimiento al puente Belice, pero no es suficiente, ya que fueron trabajos paliativos y temporales, “eso nos dice que en un futuro no muy lejano tendremos que volver a intervenir el puente Belice, este nuevo puente nos permite a tener una vía alterna en lo que nosotros ya no hagamos un paliativo, sino que hagamos una mejora o una reconstrucción del puente Belice”.

Indicó que al momento de contar con esos puentes, interconectamos el Atlántico con el Pacífico, lo que permitirá abaratar costos y generar fuentes de trabajo.

En otro tema, Quiñónez informó que toda la documentación correspondiente a la licitación para construir el aerómetro entre Mixco y la ciudad de Guatemala se encuentra en manos del Congreso de la República.

