Esto se sabe de la revuelta en la cárcel de Santa Teresa y las demandas que hacen las reclusas

Durante varias horas, las reclusas del Centro Preventivo de Mujeres Santa Teresa, en la zona 18, participaron en una revuelta, en la que le exigen al Sistema Penitenciario (SP) que intervenga para evitar los malos tratos que, según ellas, sufren por parte de la directora y varios de los guardias.

La exigencia principal de las detenidas era que el SP destituyera a la directora de la cárcel, cuya identidad no fue revelada y a quien señalan de violar sus derechos, ya que les ha restringido incluso salir a tomar el sol.

“La señora -directora- es muy injusta, porque cuando compramos leche para los niños la revisa con las manos y eso es injusto porque se contamina, lo que queremos es que la señora se vaya y no vuelva a Santa Teresa”, señalaron las reclusas, quienes aseguran que lo que ocurrió fue un motín.

“Estamos presas, pero tenemos derechos a recreación, pero ella viene a prohibir muchas cosas y no quiere ni que salgamos a estudiar ni a los servicios (religiosos). Las muchachas están encerradas, no las deja salir a jugar futbol, no las deja salir para nada y está cometiendo una tortura grande”, agregaron las internas.

Algunas de las reclusas aseguran que la actual directora no les permite salir de sus celdas y muchas veces son levantadas por la madrugada para hacer requisas que, a su criterio, son innecesarias.

En el preventivo hay varias mujeres con niños y aseguran que muchos de ellos fueron atacados con gases lacrimógenos durante lo que definen como un motín.

Además, aseguran que la mayoría de los guardias asignados a esa prisión cometen abusos en contra de las reclusas, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que les pongan atención a sus demandas.

Cambian a directora

Carlos Morales, portavoz del SP, aseguró que no se trató de un motín y que en cambio fue una “alteración al orden de parte de las privadas de la libertad”, quienes hace varias exigencias.

“El día de hoy en el Centro Preventivo para Mujeres de la zona 18 empezó a circular (información) sobre un motín en el centro carcelario, pero ya venimos a supervisar y fue una alteración al orden de parte de las privadas de la libertad por diferentes peticiones, una de ellas era el cambio de la directora del centro y de un guardia. Nuestro personal investigará para hacer los cambios necesarios para que las detenidas estén bien”, dijo Morales.

Morales añadió que la directora ya fue sustituida y que comenzarán un proceso administrativo para hsi hubo malos tratos o no.