Esto dice el TSE sobre el cambio de centros de votación, de acto protocolario de inicio de las votaciones y posible transporte gratuito

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó el 22 de mayo el listado de tres mil 478 de centros de votación que serán habilitados para los comicios del 25 de junio próximo, pero algunos partidos políticos se quejaron que esta medida podría afectar los comicios pues podría haber abstencionismo debido a la lejanía de algunos de estos lugares.

Esta misma queja ha han hecho varios guatemaltecos en sus redes sociales o en conversaciones pues aseguran que en algunos casos ahora será más difícil acudir a votar porque su nueva área está más lejos.

Este 9 de junio, el TSE dio detalles a La Red sobre este tema, lo que motivó el cambio de centros de votación y afirmó que los cambios son mínimos.

El magistrado Mynor Custodio refirió que en los últimos días se ha hablado del cambio de residencia electoral, y dijo que esta fue una reorganización.

Afirmó que no se cambió de distrito sino solo el centro de votación, por distintas razones, entre ellas algunos sitios ya no fueron proporcionados al TSE, otros por su mal estado y la otra razón fue porque el padrón electoral aumentó y se hizo necesario reubicar a determinados lugares de votación.

Puntualizó que en algunas partes hubo cambios en centros de votación o las mesas receptoras de votos pero no ha habido ningún cambio de fondo trascendental.

Refirió que muchas personas están acostumbrada a ir a determinados centros de votación o a determinada mesa, pero afirmó que los cambios no son de fondo.

“Lo que pasa es de que la costumbre se vuelve ley, pero es una interpretación que yo le rogaría a la población en general que por favor no la tomen en cuenta, no la toma en cuenta, que no sean tan sensibles, sino que realmente acepten de que la reorganización que se ha dado ha sido por eso. También recordemos de que el padrón se incrementó, por lo tanto, se incrementaron el centro de votación y se incrementaron las mesas receptoras de votos”, señaló Custodio.

Acto protocolario

Custodio también se refirió al acto protocolario que habrá el 25 de junio para dar por inauguradas las votaciones 2023.

Señaló que las 6 de la mañana de ese día se va a llevar a cabo el mencionado acto protocolario en el Instituto Don Bosco, de la zona 8 de la ciudad de Guatemala.

Señaló que en este acto estará el pleno de magistrados, las juntas electorales municipales y departamentales del distrito central, así como los observadores nacionales e internacionales.

Añadió que allí se estará emitiendo el primer voto.

Transporte gratuito

Gabriel Aguilera, magistrado del TSE afirmó que se busca que el transporte público sea gratuito para el día de las elecciones generales el próximo 25 de junio, y afirmó que ya se tienen convenios con algunas municipalidades del país.

“Se está trabajando en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones; la próxima semana tendremos una reunión con diferentes empresas que prestan servicio de transporte para solicitarles que se preste, el día 25 de junio, este servicio de forma gratuita. Esperamos lograr en una respuesta positiva en estas entidades”, comentó Aguilera.

Señaló que hay municipalidades que han brindado ese apoyo en dentro del departamento de Guatemala, y que la de la ciudad de Guatemala sí dará transporte gratuito a través del Transmetro. Además, tienen conocimiento que Santa Catarina Pinula ya aprobó ese tema en el Consejo y el transporte para ese municipio será gratuito.

“Aprovecho también para invitar al resto de municipalidades del país que presten este servicio pues también que se sumen a este a este esfuerzo y que presten el transporte gratuito” comentó Aguilera.

Afirmó que la otra semana ya se podría tener una respuesta más concreta sobre el tema.

Sí será gratuito

La Municipalidad de Guatemala confirmó que ese día -el de las elecciones- el Transmetro será gratuito y recordó que desde que este transporte arrancó operaciones hace 16 años, siempre el día de las votaciones han dado servicio gratis.