Esto dice Coprecovid sobre la posible llegada de nueva cepa del covid-19 a Guatemala y advierte mayor ocupación hospitalaria

Edwin Asturias, jefe de la Comisión Presidencial contra el Coronavirus (Coprecovid), en conferencia de prensa este miércoles 30 de diciembre informó de lo que se espera para las próximas semanas por la pandemia del coronavirus.

Indicó que todavía hay mucho trabajo por hacer, pues hace alguna semanas las proyecciones resaltaban que Guatemala estaba entrando a una segunda ola y actualmente estamos en esa escalada, aunque aún no se note en el reporte diario de casos.

Dijo que se espera que el pico de casos se registre entre enero y febrero del 2021, y va a depender que la curva se aplane de las medidas de prevención que mantenga la población.

Más demanda de camas

Asturias advirtió que para las próximas semanas probablemente vamos a necesitar más camas para atender a pacientes con covid-19. Dijo que existe capacidad de camas para la hospitalización, pero esto puede rebasarse depende qué tan intensa sea esta segunda ola.

El Ministerio de Salud cuenta con 2 mil 400 camas y el Seguro Social con 600 u 800.

Resaltó que se ha levantado la capacidad de pruebas, pues casi siempre se llega al dato de 5 mil diarias a escala nacional.

Dificultad para hacer pruebas

Asturias señaló que en lugares rurales algunas personas están resistentes para efectuarse la prueba.

Recordó que estuvo en el área rural y lo más difícil para la mayoría de la población es hacerse la prueba, pues hay estigma y son etiquetadas como enfermos del covid-19.

Resaltó que el departamento de Guatemala continúa superando ese nivel mínimo de pruebas y tiene que ver en que la población de la región central está sintiendo esa segunda ola. En este departamento la positividad se mantiene en un 15 %, aunque hay aumento de casos diarios.

También reportó una escalada en la ocupación de camas de intensivo, moderados y leves. “Los pacientes de moderado están aumentando”.

Añadió que en los hospitales temporales para atender el covid-19 hay una pequeña tendencia al aumento en la ocupación de camas, lo que refleja esa segunda ola.

Concentración de la segunda ola

Explicó que por qué hay una segunda ola si hay menos municipios en rojo y más municipios en alerta amarilla.

Resaltó que la mayoría de los municipios del interior de la República que estuvieron en la primera ola ya están bajando, pero el tablero de alertas señala los lugares donde está el aumento de casos.

La segunda ola se está levantando en la meseta central de nuevo y en el suroccidente del país. Recordó que en la primera ola un 70 por ciento de los casos fueron en el departamento de Guatemala y de la meseta central.

Escuintla registra un aumento de la positividad al 12 por ciento; mientras que Sacatepéquez subió a una segunda ola. En El Progreso también hay aumento de contagios y Retalhuleu es el departamento de suroccidente con más casos.

“Estos departamentos son los primeros que se suman a la segunda ola de contagio”, manifestó.

La ocupación hospitalaria en Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango va al aumento, lo que indica que la segunda ola está en ese proceso.

La nueva cepa

Indicó que el caso de la nueva cepa detectada en Estados Unidos se registró en el área de Colorado y la persona no tuvo ningún tipo de viaje.

Advirtió que esta cepa va a diseminarse antes de lo que pensemos y “probablemente ya esté entre nosotros”.

Dijo que infectólogos trabajan en Guatemala para secuenciación de virus; además, el Laboratorio Nacional de Guatemala tiene contacto con colaboradores de Suecia, Estados Unidos y Brasil para secuenciar los virus.

Dijo que Guatemala tiene alguna capacidad de secuenciación y se tiene que trabajar para saber si la cepa está acá.

Afirmó que un estudio inicial que se efectuó con el apoyo de Brasil reveló que en Guatemala estaba una cepa “G” -cepa común- en mayo y junio de este 2020.

Añadió que no ha habido un segundo estudio de secuenciación y es importante para determinar si la cepa está circulando.

Efectos en los niños

Hizo referencia al acuerdo 300-2020 respecto del retorno a clases seguro, pero hay un balance en este proceso por los posibles efectos en los niños y la posibilidad que el contagio aumente.

El funcionario dijo que esta pandemia está dejando efectos en el psicodesarrollo de los niños, ya que hay aumento de la deserción escolar hasta un 15 por ciento, como disminución en las competencias de Matemática y Lectura hasta un 30 por ciento.

El balance señala que los niños contagian menos, que los padres de los niños en su mayoría son gente joven y saben cómo prevenir.

Indicó que una escuela o colegio puede decidir ser más estricto que el tablero, es decir, puede continuar con la educación a distancia aunque la alerta sea anaranjada o amarillo. Resaltó que el retorno a clases es voluntario, por lo tanto debe ser consensuado entre padres de familia y maestros.

En otro tema, Asturias informó que el objetivo para el 2021 es cubrir a un 50 por ciento de la población con la vacuna, unos 8.4 millones de guatemaltecos.

El mecanismo Covax tiene asegurado la vacunación de 3.37 millones de personas, para cubrir al 20 por ciento de la población en el primer trimestre del 2021. Para cubrir al otro 30 % por ciento se usará el sistema de compra directa.

Para la compra se debe cumplir con la línea técnico-normativa, legislativa, negociación y contratación.

Asturias dijo que no se compró de forma directa la vacuna por las leyes de Guatemala, ya que no se permite comprar algo que no existe.

Añadió que la Coprecovid y el Ministerio de Salud han discutido la posibilidad de restricciones más estrictas. “Los confinamientos severos, totales, como tuvimos al principio no funcionan”.

Dijo que promueven la transmisión todo evento público, bares y restaurantes, donde la gente se quita la mascarilla y regularmente tiende a aglomerarse.

Añadió que si en algún momento se imponen restricciones adicionales, esto dependerá del crecimiento de la epidemia y tienen que ser bien dirigidas.

“No podemos permitir que todo el país sufra por unas personas que no quieren seguir la atención de la regulaciones”, señaló Asturias.

La Coprecovid ha dado recomendaciones a Salud por el tema de la escalada en los casos.

Resaltó que hay necesidad de una campaña de comunicación de nuevo para reducir el estigma en las personas para efectuarse la prueba de covid-19. Además, los rastreadores han sido importantes para detectar más casos y levantar el número de pruebas.