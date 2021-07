“Es lamentable la situación que estamos viviendo”: adultos mayores narran calvario para obtener vacuna contra el covid-19

En el centro Alida España, en la zona 3 de la capital, este martes 13 de julio se registra larga fila de personas que rodea el recinto para obtener la vacuna contra el covid-19.

En este centro de vacunación únicamente se está aplicando segunda dosis; sin embargo, las personas interesadas en la vacuna, en su mayoría de la tercera edad, deben esperar varias horas, pese a que se les indicó que había un horario para atenderlos.

Los usuarios hacen fila bajo el sol, y por algunos minutos la lluvia se hace presente mientras esperan ser atendidos. Además, no hay donde sentarse durante la espera.

“Me duelen los pies”

“Deberían de considerar que uno viene con problemas de salud”, manifestó Ana Marina López de Juárez de 80 años.

Añadió que los adultos mayores deberían ser atendidos en centros de vacunación cerca de sus viviendas.

Afirmó que debido a la larga espera, analizaba si se ponía la segunda dosis, pues esperar le afecta porque tiene hinchado uno de sus pies.

“Muy mal servicio, pésimo”, manifestó.

A las largas filas también se suman las inclemencias del tiempo, algunas personas portan paraguas. A otros, sus nietos hijos o acompañantes han acudido a tiendas para comprarles algún nailon con el cual protegerse de la lluvia.

Algunos de los usuarios afirmaron que han acudido a varios puestos de vacunación, pues no les han indicado que están habilitados solo para la segunda dosis. Esta falta de información les ha originado un gasto extra, pues han buscado medios para llegar a los centros de vacunación.

En la puerta del centro Alida España hay soldados que tratan de resolver las interrogantes que tienen las personas que llevan horas en la fila.

Problemas en el sistema

A esta falta de organización que sigue manteniendo el Ministerio de Salud y que afecta principalmente a quienes buscan vacuna, se suma las fallas que continúan en el sistema que registra la base de los vacunados. Esto origina que las aglomeraciones continúen, en incluso, muchas personas se retiran si recibir la vacuna.

Urdel Rojas indicó que fue al centro de vacunación en la Universidad Rafael Landívar, donde la fila alcanzaba los dos kilómetros, pero al final se enteró que solo 200 dosis dieron y no alcanzó para él.

Luego fue a otro centro de vacunación y tampoco obtuvo la dosis, por lo que decidió ir al Alida España con la esperanza de ser vacunado. Lamentó la mala atención el proceso de vacunación.

Yoseli Barrios indicó que la fila de personas superaba la cuadra en el Alida España. Llevó a su abuela de 80 años para que recibiera la dosis.

Dijo que le impresiona la gran fila y algunas personas están desde la 7 horas. Su abuela tenía cita a la 13 horas y desconoce a qué hora será atendida y las horas que su pariente deberá estar de pie mientras espera.

“Lamento mucho esta desorganización de parte del Ministerio de Salud. Estamos aquí a la intemperie, hay demasiados adultos mayores, están incómodos, parados. Yo pienso que deben de organizarse más”, señaló Irma de León, otra usuaria.

“Es lamentable la situación que estamos viviendo en el país”, manifestó.

Otro usuario informó que llegó por la segunda dosis. La cita la tenía para las 10 horas, por lo que no llegó antes.

Al llegar a la puerta del recinto le indicaron que todos estaban citados para las 10 horas, lo que es “molesto”.

Añadió que deben soportar la larga espera y las inclemencias del tiempo.

“El problema que veo yo es la falta de organización, hay demasiada gente para un solo centro. No hay comodidad, todo lo contrario, en la calle bajo el sol o la lluvia, no hay donde sentarse. La buena organización no cuesta un centavo al gobierno”, expresó José Sierra, de 83 años.

Dijo que el gobierno depende del pueblo por los impuestos, por lo que el pueblo debe exigir sus derechos.

Otra usuaria de 82 años manifestó que tenías más tres horas en la fila con la esperanza de obtener la vacuna.

Usuarios señalaron que a algunos la primera dosis les correspondió en un centro de vacunación que no es en el Alida España, por lo que hay un denominador común que es la desorganización.

Guatevisión consultó al Ministerio de Salud respecto de esta situación en el centro de vacunación en el Alida España y respondió que se debe a que el lunes 12 de julio el sistema informático presentó fallas.

Afirmó que eso hizo que la vacunación fuera más lenta. Además, algunos puestos reprogramaron citas para este martes 13 de julio.