Entregan ternas para gobernadores y organizaciones indígenas presentan 11 impugnaciones

Este viernes 1 de marzo, a la Secretaría General de la Presidencia ingresaron los 22 expedientes de parte de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) para la elección de gobernadores departamentales, a horas de que se venciera el plazo de recepción. Por otro lado, organizaciones sociales presentaron impugnaciones contra 11 de las propuestas.

Jalapa, Izabal, Escuintla y Zacapa fueron los departamentos que entregaron de último su documentación.

Según la Secretaría General de la Presidencia, la tarde de este viernes iniciará el análisis de los perfiles que fueron enviados y las ternas que no cumplan con los requerimientos serán devueltas. Los Codedes tendrán cinco días para enviar o completar el listado.

Además, se informó que algunos departamentos no enviaron la lista de candidatos a suplente, que también debía ser entregada este viernes.

Impugnación

Autoridades ancestrales, representantes de pueblos indígenas y organizaciones de mujeres impugnaron este viernes 11 ternas para gobernadores de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Sololá, Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango, Izabal, Petén, Escuintla y Sacatepéquez.

“Rechazamos la elección de ternas a gobernadoras y gobernadores departamentales, toda vez que fueron electos mediante vicios de parte de la comisión de elección por la sociedad civil e integrantes del Codede de dichos departamentos, quienes en lugar de actuar en nombre de la sociedad civil organizadas, continúan cooptadas y responden a los intereses de la corrupción y la impunidad, lo cual ha limitado el desarrollo de nuestras comunidades, municipios y departamentos”, dice un comunicado de las organizaciones.

Señalan que los resultados no cuentan con los criterios técnicos y principios de transparencia y publicidad y que “son ternas integradas por personas no idóneas y no honorables que están vinculados con alcaldes, diputados, partidos políticos, empresas privadas, constructoras, crimen organizado, narcotráfico y parentescos con personas que han sido operadores políticos y excandidatos o que ya han ejercido cargos durante los últimos tres gobiernos vinculados a la corrupción”.

Por lo anterior, las organizaciones le exigen al presidente Bernardo Arévalo que rechace las ternas de dichos departamentos, tanto para gobernadores titulares como suplentes; además, solicitan que el proceso de selección se repita.

“El llamado para las autoridades es por la forma de elección de gobernadores en diferentes departamentos que ha sido poco transparente. Seguimos viendo cómo las mafias y la corrupción siguen manipulando estos procesos de selección”, señaló Anish Pablo, lideresa indígena de Huehuetenango.

Además, dijo que algunos de sus compañeros han recibido amenazas las cuales “provienen de organizaciones políticas que sabemos que han estado instaurados y enraizados, queriendo seguir manejando el poder en el país vinculados con mafias”.

“Sabemos que tienen intereses económicos y que quieren seguirse protegiendo bajo la tutela de la corrupción”, detalló.

Respecto a las impugnaciones, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia indicó que “todas las impugnaciones serán tomadas en cuenta por la Presidencia previo a la toma de decisión”.