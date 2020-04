Empleados del Hospital San Juan de Dios atemorizados por Covid-19

Como ella, varios empleados de ese centro hospitalario sienten que corren riesgo de contagio, sobre todo los de la tercera edad y quienes tienen alguna condición de salud que podría agravar la situación en caso de resultar infectados.

“Estamos en riesgo porque trabajamos en un hospital. Ellos dicen que están clasificando a los pacientes, pero durante ese tiempo se quedan aquí mientras viene el resultado del examen. Entonces, todos estamos en riesgo”, enfatizó Florián.

La mujer pertenece al segmento etario calificado “en riesgo”, pero asegura que lo que quiere no es irse a su casa, sino recibir equipo de protección personal adecuado para este tipo de virus, ya que en el área donde trabaja tiene contacto con todo tipo de desechos y fluidos.

Agregó que su familia está preocupada, pero explica que no puede dejar el puesto. “¿Qué podemos hacer si hay necesidad? Nuestras familias están sin trabajo”, resaltó.

Trabajadores del hospital, varios de ellos miembros del sindicato, se manifestaron ayer frente a la consulta externa con carteles en mano. para exigir que también sean tomados en cuenta en el bono de riesgo, ya que aseguran que no solo los médicos se exponen.

Guatevisión solicitó la postura del hospital acerca de las quejas de estos trabajadores, pero indicaron que se debía consultar con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, donde, a su vez, comunicaron que ya se trasladó la información al despacho ministerial.

Sin embargo, al cierre de esta edición aún no se había recibido respuesta de la referida cartera.