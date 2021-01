Elaboración de mascarillas logra salvar al sector de Vestuario y Textiles durante la pandemia

La pandemia de covid-19 aceleró e incrementó la demanda de productos de protección como las mascarillas, zapatones y trajes quirúrgicos. Así, se convirtió en un nuevo mercado para el sector de Vestuario y Textiles de Guatemala, que logró responder y cubrir las demandas de otros países. A pesar de eso, cerraron el año con números negativos tras la caída en las órdenes de compra de prendas de su principal comprador: Estados Unidos.

“En mascarillas nos logramos recuperar algo, se vendieron 90 millones de mascarillas, pero la verdad es que la mascarilla o usa toda la fábrica porque no se usan todas las máquinas, sino que es un producto de muy bajo valor entonces sirvió para sacar la emergencia, pero los números no fueron nada buenos, quedamos 8% abajo. No habíamos tenido un golpe tan duro nunca en la vida”, mencionó Alejandro Ceballos, presidente Vestex.