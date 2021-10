El regalo del “bicentenario” que envió Allan Rodríguez a los diputados

Bajo el argumento de brindar un “recuerdo” por la conmemoración de los 200 años de independencia, el presidente Allan Rodríguez envió obsequios a los diputados.

En redes sociales el regalo fue cuestionado tomando en cuenta que se aproxima la fecha en la que se elegirá a la nueva junta directiva, y en la que Rodríguez podría buscar nuevamente la reelección.

“Es para los 160 diputados, no es más que un recuerdo en el marco del bicentenario”, expuso Rodríguez el miércoles al ser cuestionado sobre el tema, y aseguró que el obsequio no se hizo a título personal, sino de forma “institucional”. Mientras tanto varios diputados señalaron que no recibieron los obsequios.