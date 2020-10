El rap del migrante: hondureño canta sobre la cruda realidad de sus connacionales que buscan el sueño americano

Felipe Garrán, periodista de Noticiero Guatevisión captó el momento en el que un hondureño desata su creatividad con una serie de líricas en las que expone la cruda situación de su país.

“Somos gente humilde que le gusta trabajar, me pongo los guantes y salgo a luchar”, canta el migrante ante los micrófonos de Noticiero Guatevisión.

El talentoso hondureño forma parte de un grupo de 46 migrantes que fueron detenidos en territorio guatemalteco y retornados a su país.

"Solo wacha hermano chapín, no te vengo a robar, no vengo a matar no te vengo a violar, solo vengo a trabajar, dejame cruzar… ".

Junto a otros 46, este hondureño es detenido y retornado a 🇭🇳. El rap es su altavoz para expresar la cruda realidad catracha que le hizo migrar. pic.twitter.com/LKqMNcf1cU

