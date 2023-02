El presidente Giammattei habla de la transición con el nuevo gobierno y afirma que él cumplió su misión en el suyo

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei asistió este viernes a la primera reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), y durante su discurso se refirió a cómo será la transición con el nuevo Gobierno, cómo va involucrar al nuevo mandatario y cómo se sentirá al entregar el poder.

El mandatario dijo en su participación que para lograr el desarrollo para todos es necesaia la descentralización y afirmó que su gobierno se ha caracterizado porque han cumplido con su deber al pie de la letra.

“A alguien le gusta, a alguien no le gusta, pero dentro de un año yo estaré aquí, mi conciencia va a estar tranquila, porque habré entregado el cargo habiendo cumplido con mi deber y sentado las bases”, dijo Giammattei.

Agregó: “quien gane las elecciones, quien sea, va a recibir el total apoyo y acompañamiento de este gobierno desde el día siguiente que sea proclamado oficialmente por el Tribunal Supremo Electoral hasta el 14 de enero que se le haga entrega de la banda. No le va a pasar lo mismo que a mí, que ni siquiera una hoja de papel me dieron, menos un plan, porque no existía”.

Afirmó que al nuevo gobierno le van a dejar entregado el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo 2.0, el cual ya está listo y fue elaborado por un equipo de gobierno, por representantes de los mejores sectores técnicos y académicos del país para darle continuidad a los procesos que se iniciaron.

“Sea quien sea – el próximo presidente- que no le toque las de Caín que nos tocó a nosotros de andar averiguando por dónde principiar, porque nadie nos explicó absolutamente nada”, dijo Giammattei.

Añadió cuando él ganó las elecciones, lo primero que hizo fue agarrar aviones y helicópteros y ser fue al interior del país para reunirse con los 340 alcaldes electos y les dijo que el suyo iba a ser el primer gobierno municipalista y que eso lo que ha hecho.

“El presidente o presidenta, quien gane las elecciones, yo presidente del país lo voy a agarrar, lo voy a llevar a todas las cabeceras departamentales a reunirnos con todos los alcaldes y principiar… le voy a explicar las bondades que tiene que los gobiernos locales y el gobierno central trabajen de la mano”, comentó Giammattei.

Señaló que lo llevará también al Conadur y a reuniones con autoridades electas para que el día que él o ella se tenga que sentar en la silla presidencial no le pase lo que a él le pasó, que llegó sin saber qué hacer.

“Era como chompipe comprado, no sabía, nadie me explicó yo quiero traerlo – al futuro presidente- que los conozcan, que conozca a la gente y que ustedes puedan externarle lo bueno, lo malo y lo feo de este gobierno para que él lo bueno lo convierte en mejor, lo malo lo vuelva bueno y lo feo pues eso sí ya no tiene compostura, así nacimos, qué vamos a hacer pero de alguna manera el proceso de transición hoy lo anuncio va a arrancar con el ganador”, comentó Giammattei.

Afirmó que el proceso de transición empezará un poco antes de que se designe el presidente electo, pues tiene la idea de hacer un preproceso con los dos candidatos que pasen a segunda vuelta, si es necesario, y a ellos les hará una introducción del panorama del país del 2020 al 2023 y las cosas que se han hecho para pasar de un país que no figuraba en el mapa mundial a un país conocido.

Cifras

Dijo que como prueba de ello, en enero arribaron al país 217 mil 869 visitantes no residentes, lo que significa un incremento del 178% en relación al mismo mes del año pasado.

En cuanto a la recuperación, dijo, esto significa un 95% de lo registrado en el mismo mes en el 2019, antes de la pandemia.

“Hoy tenemos posicionado a Guatemala como un lugar para la inversión, para el turismo, para el respeto de muchos de nuestros derechos y de muchas de nuestras obligaciones como las hemos visto en el contador, lo hemos logrado posicionar un país que recibe inversión extranjera, un Ministerio de Economía que no se cansa de andar para arriba y para abajo atrayendo inversión extranjera”, afirmó.

“El próximo presidente o presidenta va a tener su mandato y va a ser libre de hacer lo que quiera por cuatro años, pero como dice la Biblia también, quién con una luz se pierde. Yo hubiera querido tener una luz, la tuvimos que inventar en el camino… así que si ustedes me ayudan yo estoy seguro que el que gane las elecciones va a tener todo el para poder tener éxito y si un presidente y un gobierno tienen éxito, el país tiene éxito y Guatemala el día de hoy, está teniendo éxito”, concluyó Giammattei.