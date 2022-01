El piloto que protagonizó el impactante accidente en Xela fue capturado y ligado a proceso penal

El MP y la defensa de la familia Puac Xop, cuyos tres integrantes murieron en un accidente de tránsito en el Periférico de Xela el 12 de enero buscan que la empresa propietaria del bus que causó la tragedia sea citada como terceros civilmente demandados.

José Orlando Jeremías Valdez Pacheco, de 20 años, piloto de un bus de Transportes Esmeralda, fue ligado a proceso penal la noche del sábado 15 de enero por el delito de homicidio culposo por la muerte de tres integrantes de la familia Puac Xop en un accidente de tránsito en el Periférico de Xela.

El percance ocurrió el pasado 12 de enero en el un sector del Periférico, zona 7 de Xela, cuando el bus conducido por Valdez chocó un vehículo y causó la muerte de Daniel Puac, de 27 años, y sus hijas Ashly y Martha Puac Xop, de 7 y 5 años, respectivamente.

El titular del Juzgado de Primera Instancia ligó a proceso penal al piloto de la unidad colectiva y según los registros oficiales el acusado portaba una licencia tipo C, que no corresponde al tipo de transporte que conducía. Además, no portaba tarjeta de circulación del autobús.

Según información del sitio RBC Noticias, el bus placas comerciales 239BGQ aparece en el sistema como de marca Internacional, modelo 1997, color rojo y turquesa. Además, tiene una multa de la Policía Municipal de Tránsito de la capital por Q10 mil.

La familia Puac Xop llegó de su natal San Cristóbal Totonicapán, a Xela a eso de las 11 horas con el objetivo de pagar un recibo de servicio de energía eléctrica y luego dar un paseo.

Cuando ingresaban a la ciudad, por la 9a calle zona 7, el bus Esmeralda conducido por Valdez Pacheco impactó sobre ellos y otros vehículos. El conductor intento retroceder para huir, pero no lo consiguió.

En el hecho murieron tres personas y cinco más resultaron. Heridas, entre ellas la madre de familia y otra hermana de las víctimas mortales. Además, tres vehículos sufrieron daños. El de la familia Puac Xop, uno que esperaba en el lugar y otro que estaba en venta en ese lugar.