El coronavirus también se manifiesta con daños en la piel

Dentro de los síntomas que ahora también se ha visto en pacientes con covid-19 está el daño en la piel. Según el cirujano y médico dermatólogo Horacio Paredes, muchas personas también han desarrollado este tipo de afecciones que, si bien pueden confundirse con otros padecimientos, es importante realizar una prueba de coronavirus para descartarlo.

Paredes enfatiza que, cuando un paciente llega con los síntomas de coronavirus, deben tratar todos estos efectos cuando aparecen en el hospital buscando ayuda, tanto los internos como los externos, es decir, las lesiones que llevan en la piel.

No automedicarse

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y si bien muchas veces no se le suele prestar la atención adecuada para su cuidado, es importante notar si se tienen cambios en ella o se desarrollan lesiones de las cuales no se conozca un motivo. El dermatólogo también resalta que los pacientes deben tratar de no automedicarse, tanto para los síntomas más comunes de los que se ha señala causa este virus, como en los daños que causa en la piel, pues cada tipo de tez es diferente, por lo que también es importante buscar ayuda médica para obtener el tipo de tratamiento adecuado.