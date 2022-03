EE. UU. sanciona a integrantes de Los Huistas, incluido un diputado del Parlacen, por vínculos con el narcotráfico

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó este viernes 18 de marzo a la organización de narcotráfico Los Huistas y sus líderes, entre ellos un diputado suplente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14059 por tráfico de drogas que amenaza al pueblo y la seguridad de los Estados Unidos y Guatemala.

Un comunicado de Prensa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, publicado este viernes, detalla que Los Huistas “son la estructura criminal dominante en el departamento guatemalteco de Huehuetenango (a lo largo de la frontera de Guatemala y México)”.

Agrega que la acción es el resultado de la colaboración con el Gobierno de Guatemala y los Departamentos de Justicia, Estado, Defensa y Seguridad Nacional de los EE. UU., incluidas Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Comando Sur de los EE . Centro Nacional de Selección de Aduanas y Protección Fronteriza.

“Grupos criminales como Los Huistas contribuyen a la inestabilidad en Guatemala y la región”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.

“Los Huistas contrabandea narcóticos mortales, incluyendo cocaína, metanfetamina y heroína, desde Guatemala a través de México para su distribución en múltiples ciudades de los Estados Unidos. El Tesoro y nuestros socios gubernamentales de Estados Unidos y Guatemala continuarán utilizando todos los recursos disponibles para desmantelar estas redes criminales”, se lee en el comunicado.

Según el documento, Eugenio Darío Molina López y Alec Baldomero Samayoa Recinos, también conocido como “Chicharra”, fueron designados por “haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que contribuyeron materialmente o representaron un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción”.

Agrega que desde al menos 2012, ambas personas han liderado la organización de drogas Los Huistas, que opera en “el área estratégicamente importante a lo largo de la frontera entre Guatemala y México”.

