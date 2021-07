EE.UU. paraliza “temporalmente” cooperación con el MP y afirma que “ha perdido la confianza” en la Fiscal General

Estados Unidos anunció este martes que paralizará “temporalmente” la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala después de la destitución del fiscal anticorrupción de ese país, Juan Francisco Sandoval, que ya había sido condenada por Washington.

La decisión la dio a conocer en una rueda de prensa la portavoz adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jalina Porter.

La portavoz advirtió que el Gobierno estadounidense “ha perdido la confianza” en la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, así como en sus decisiones.

Según una publicación de la Voz de América, Porter dijo en conferencia de prensa vía telefónica: “es el patrón de comportamiento que indica una falta de compromiso con el Estado de derecho y con procesos judiciales y fiscales independientes. Hemos perdido la confianza en la fiscal general [Porras] y en sus decisiones e intenciones de cooperar con el gobierno de Estados Unidos y luchar contra la corrupción de buena fe”, dice la publicación.

Sobre las sanciones, Porter explicó que Estado Unidos pasó “temporalmente” a un tipo de cooperación parcial con el MP y que esperan los resultados de “una revisión de nuestras prácticas comerciales”.

Porter también dijo que la Casa Blanca “ha dejado en claro” a Guatemala su interés en hacer frente a la corrupción, fortalecer la ley y aumentar las oportunidades económicas en el país.

Sandoval fue destituido de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) el viernes 23 de julio, luego de que la Fiscal General, a través de un comunicado asegurara que había sido víctima de “vejámenes” y por ello tomó la decisión de dar por “terminado el vínculo laboral” con Sandoval.

Ese mismo viernes, Juan González, quien es asistente especial del presidente de Estados Unidos y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, envió un contundente mensaje a María Consuelo Porras. “No sé a qué está jugando, fiscal Porras, pero con cada día es más obvio que no es el Estado de Derecho”, escribió González en un mensaje de Twitter.

Por otro lado, Julie Chung, subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental estadounidense, calificó la decisión de Porras como un “revés” para el Estado de Derecho.

El domingo 25 de julio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, también se pronunció por la destitución de Sandoval de la Feci.

“Estamos con el pueblo de Guatemala y con el fiscal Juan Francisco Sandoval, a quien reconocí este año con un Premio Campeón Anticorrupción. Su despido socava el estado de Derecho y fortalece las fuerzas de la impunidad. Los guatemaltecos merecen algo mejor”, cita el mensaje del funcionario norteamericano.

