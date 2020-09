Edwin Asturias advierte llegada de segunda ola de coronavirus y pide el uso correcto de mascarillas

El director de la Comisión Presidencial para Atención a la Emergencia del Covid-19, Edwin Asturias, brindó una conferencia de prensa este martes 22 de septiembre en la que actualizó la situación de la enfermedad en Guatemala.

Asturias indicó que en el departamento de Guatemala se empieza a tener indicios de un rebrote de la enfermedad, luego de haber descendido hasta menos de cien casos por cada cien mil habitantes.

“Eso es optimista, pero, como ven, el porcentaje de pruebas positivas llegó a ser hasta un 50 por ciento en el departamento, comenzó a disminuir y ahora vemos un estancamiento y repunte de positivos, lo cual anuncia una segunda ola”, advirtió Asturias.

El comisionado detalló que los municipios más poblados del departamento, Santa Catarina Pinula, Chinautla, Mixco y Fraijanes llegaron por encima del nivel de pruebas requerido, pero a partir de la segunda semana de agosto la cifra disminuyó.

“El municipio de Guatemala se mantiene por encima de lo mínimo, pero otros pasaron por debajo de lo mínimo y eso nos preocupa porque se ha disminuido la capacidad de trazabilidad de la epidemia”, detalló Asturias.

En cuanto a la ocupación de camas en las áreas críticas de los hospitales Roosevelt, San Juan de Dios y Parque de la Industria, Asturias dijo que se mantienen en un promedio de 80 por ciento, “un pequeño signo de que esa segunda ola está en camino”, aseguró.

En cuanto a las áreas moderadas, los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios se mantiene en 60 por ciento, mientras que el Parque de la Industria en 40 por ciento.

Ante la llegada de una segunda ola de contagios, Asturias pidió a los guatemaltecos que utilicen las mascarillas en áreas públicas y cuando tengan contacto con personas cercanas, pero subrayó que es necesario utilizarlas de forma correcta.

“Hemos estado viendo un relajamiento de la población con respecto al uso de la mascarilla y a asistir a aglomeraciones. Creo que eso será lo más peligroso ante el desarrollo de una segunda ola de contagios”, advirtió.

Asturias indicó que entre el 14 y 15 por ciento de la población utiliza mascarillas N-95, “que es la recomendada para personal de Salud y personas de alto riesgo que requieren más protección”.

El 30 por ciento de la población utiliza mascarilla quirúrgica, que “es muy buena para una protección adecuada contra el virus”.

El 50 por ciento de la población utiliza mascarilla de tela, la cual es buena si tiene dos capas de tela adecuada para prevenir contagios.

Asturias presentó un estudio del Instituto Nacional de Estadística que muestra una disminución del uso correcto de las mascarillas.

⁦@easturia⁩ insistió en la necesidad de no relajar medidas preventivas. En particular, no dejar de utilizar mascarilla. Esta gráfica muestra datos sobre uso de mascarilla, de una encuesta del INE. #ConferenciaDePrensaCoprecovid pic.twitter.com/2u5hpjcucv

