Diputado Cándido Leal es captado orinando en la vía pública y esta es su respuesta

Este viernes, el diputado por el partido oficial, Cándido Leal, causó indignación en redes sociales al detenerse en pleno tránsito en el Periférico para orinar en la vía pública.

En un video compartido en redes sociales se observa que el diputado Cándido Leal baja del carro para orinar, posteriormente regresa al vehículo y continúa con su camino.

“Tengo un problema diurético, tomo mucha agua y a la altura de Villa Linda yo ya no resistía, pero en ningún momento me encontraba en estado de ebriedad. Pido perdón a la población y me haré responsable de la multa correspondiente, errar es de humanos”, indicó Cándido Leal, diputado por el partido Vamos.

“Las multas que se le imponen a las personas que realizan estas acciones son Q500 por orinar en la vía pública y Q500 por detener el tránsito”, afirmó Amilcar Montejo, director de comunicación de Emetra.

Hasta el momento la Municipalidad de Guatemala no se ha comunicado con el diputado, quien indicó que aunque esto no pase él se acercará en los próximos días a la comuna para saldar la multa correspondiente.