“Vamos a dejar en la gente la responsabilidad de cuidarnos todos”

Desde el viernes 26 de marzo por la tarde se evidenció una alta carga vehicular que se dirigía al pacífico del país.

Solo en el peaje Palín-Escuintla transitaron aproximadamente 30 mil vehículos de los 22 mil que en promedio circulan por esa carretera.

Durante el fin de semana y para la próxima semana se espera una afluencia de aproximadamente 30 mil diarios, informaron la semana pasada las autoridades de Siva, parte de la empresa Marhnos que administra la Autopista Palín-Escuintla.

Uno de los lugares más visitados por los turistas nacionales y extranjeros son las playas pública y privadas de Puerto de San José en el departamento de Escuintla.

Como era de esperarse este fin de semana se empezó a recibir una alta carga de visitantes en las playas, y en un recorrido que llevó a cabo Prensa Libre y Guatevisión se observó que la mayoría de personas no portaba mascarilla.

Los vendedores de comida no usaban mascarilla o era utilizada de manera incorrecta, a diferencia de quienes venden plásticos y juguetes.

La Municipalidad del Puerto de San José reconoció que solo entre vendedores hay más de mil personas en la playa, “es imposible tener 100 personas”, dijo Oscar Hernández, concejal quinto de la Municipalidad de Puerto de San José.

El concejal refirió que han venido trabajando en las disposiciones para Semana Santa 2021, y resaltó que el aforo que permitió el Ministerio de Salud es imposible de manejar.

“Solo entre restaurantes, vendedores de alimentos, granizadas, quienes alquilan motocicletas, superan las mil personas”, enfatizó Hernández.

Hernández advirtió a los vendedores que si no cumplen con las disposiciones como el uso adecuado de la mascarilla les suspenderán los permisos.

Además, en la playa pública de Puerto de San José no se evidenció control en el ingreso de personas, por lo tanto, no se cumplieron con las disposiciones que el Ministerio de Salud Pública estableció para esos lugares.

En opinión del salvavidas municipal Juan Francisco Marroquín la pandemia ha sido difícil de sobrellevar, este fin de semana observó una menor cantidad de personas a diferencia de épocas pasadas, pero afirmó que es positivo que estén abiertas las playas por la economía de los pobladores.

“Tenemos temor de contagiarnos, pero no podemos portar la mascarilla si tenemos que entrar al agua a rescatar a alguna persona, es parte del trabajo”, resaltó Marroquín.

https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Salvavidas-puerto-san-jose.mp4 José Sicán, turista en el puerto de San José, dijo que aunque da miedo contagiarse de covid-19, su familia tiene tradición de visitar las playas en esta época, y afirmó que tratan de buscar lugares con menor cantidad de personas.

“Vemos personas que no portan mascarilla, no siguen las medidas y no estamos comprando comida a vendedores ambulantes, porque no sabemos cómo preparan los alimentos”, afirmó Sicán.

Vendedores se arriesgan

Rosa, vendedora de artesanías en la playa pública de Puerto San José, dijo que en semanas anteriores hubo más movimiento de personas, y este fin de semana consideró que se observan menos visitantes.

“La pandemia nos ha afectado en nuestra economía, y si queremos seguir vendiendo debemos respetar las disposiciones y seguir las medidas de seguridad”, expresó la vendedora.

Miguel Caxaj, lleva 18 años de vender en el puerto y lamentó que la pandemia no permita levantar su economía, sin embargo, salió de nuevo con su venta de plásticos y sombreros, y afirmó que porta la mascarilla para evitar contagiarse de covid-19.

Yahir López Valladares, pescador y vendedor de mariscos consideró que las ventas han estado bajas en los últimos días, y seguirán así la próxima semana, porque en comparación con otros años no observa la misma cantidad de personas.

“Vamos a dejar en la gente la responsabilidad de cuidarnos todos”

El presidente Alejandro Giammattei participó el viernes pasado en la inauguración de los campamentos del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese) 2021, en las playas de Puerto San José, Escuintla, los cuales entraron a funcionar ese mismo día.

El mandatario resaltó que el año pasado fue difícil para Puerto San José, y para todos los guatemaltecos, vivir una Semana Santa en medio de toque de queda y restricciones para visitar las playas.

Giammattei declaró que este 2021 gracias que la tercera ola de contagios de covid-19 no se ha hecho del todo presente no va haber más restricciones en Semana Santa que la de los aforos establecidos.

“Vamos a dejar en la gente la responsabilidad de cuidarnos todos y cada uno de nosotros”, dijo Giammattei.

Ese día el presidente entregó 10 mil mascarillas al alcaldía del Puerto de San José, con el objetivo de que las entregaran a todos los vendedores, en especial los que venden alimentos.

Puerto de San José se mantiene en alerta amarilla.