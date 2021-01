Dan homenaje a Luz María del Rocío López y familia pide justicia e insta a las mujeres a denunciar abusos

Las voces de repudio contra la violencia de género no se detienen, y este domingo diversas organizaciones participaron en un homenaje para Luz María del Rocío López Morales, investigadora del Ministerio Público (MP), quien supuestamente habría sido asesinada por su esposo Jorge Rafael Zea Mejía en la zona 2 capitalina.

Ada Morales, madre de Luz María del Rocío, y otros familiares llegaron este domingo 24 de enero a la avenida Simeón Cañas y 6a. calle de la zona 2 de la capital, en el sitio en donde el viernes último fue hallado el cadáver de la empleada del MP en un drenaje.

Varios colectivos de mujeres participaron en el homenaje que incluyó colocación de flores en el sitio donde fue localizado el cuerpo sin vida.

La joven investigadora del MP había sido sepultada horas antes en el Cementerio Los Cipreses, zona 5 de Guatemala.

Ada Morales recordó que estuvo buscando a su hija durante 3 días en bosques, montañas, laderas, drenajes, pero no la encontró sino hasta el viernes 22 de enero, cuando en la tarde le informaron sobre el hallazgo de un cadáver.

“Yo estoy muy mal. Ustedes podrán imaginarse encontrar así a su hija desaparecida. Yo sufrí mucho, porque el cuerpo estaba quemado, el cuerpo estaba mal, entonces yo sufrí mucho”, mencionó Ada Morales.

“Mi hija era una excelente persona y un gran ser humano, una niña ejemplar. Se graduó muy joven de 23 años ella se graduó de licenciada en Criminalística y Ciencias forenses su meta siempre fue ayudar a los demás, pero desgraciadamente ella pensó que iba a poder ayudarse a ella misma, lograr cambiar un hombre que nunca pudo cambiar”, expresó.

El audio donde pide auxilio

Al dirigirse a las personas que estaban en el homenaje, Morales dijo que ella recibió un audio en donde se oía cómo su hija gritaba, aparentemente el día que la mataron,

“Yo como madre hubiera agradecido que un vecino que hubiera escuchado, porque me mandan un audio, en donde mi hija pide auxilio, más sin embargo nadie la auxilia”, narró Morales.

Agregó que en el audio se oye cómo su hija Luz María del Rocío “¡No, no, no, auxilio, auxilio!, mientras la niña de 1 año y medio llora.

Explicó que en un momento su hija deja de gritar y se escucha que la bebé llora más.

“Cuando yo escuché eso fue un horror, mi hija ha de haber sufrido. Yo como madre no se lo deseo a nadie. Y ningún vecino pudo hacer nada. Alguien que lo grabó y me lo mandó, pero hubiera podido llegar en el momento y decir bueno déjela, tal vez el hombre pudo haberse asustado, pero no lo hizo”, narró Morales.

Añadió que en Guatemala estamos acostumbrados a defender a nadie, pero que si todos se armaran de valor y ayudaran a los demás, no viviríamos cosas así como la que ella está viviendo.

No estamos solas

Morales hizo un llamado a las mujeres y dijo que no están solas. “Yo no sabía que las madres las familias, las demás personas pueden denunciar. Ahora me explicaron que uno puede denunciar anónimamente para que investiguen casos así evitar cosas como la que pasó”.

Dijo que es necesario que las mujeres sepan que hay alguien que las respalda

Dijo que si las mujeres se sienten acosadas o sienten que algo no está bien que por favor se alejen de sus parejas.

Marta de Vásquez, abuela de la investigadora del MP exigió justicia para Luz María del Rocío e hizo un llamado a las mujeres a denunciar estos hechos.

Gobierno condena violencia contra las mujeres

En un comunicado de presa que publicó en sus redes sociales, el Gobierno de Guatemala condenó este 24 de enero la muerte violenta de mujeres y desaparición de niños.

Explica que ante el “fallecimiento violento de mujeres guatemaltecas, así como el reporte constante de la desaparición de menores en los últimos días, el Gobierno de Guatemala, condena y deplora cualquier forma de ataque, intimidación o acto de rudeza cometido en contra del género femenino y la niñez guatemalteca en nuestro país”.

Explica que dichas muertes y desapariciones provocan dolor y dejan claro el estado de vulnerabilidad en la que se encuentran tanto mujeres como niños.

“Hacemos nuestro el pesar por el que atraviesan sus familias por lo que pedimos hacer propia la cultura de denuncia y acudir a las instancias que el Gobierno de Guatemala, así como a otras instituciones han puesto a disposición para llevar a cabo los procesos de investigación y detención pertinentes”, detalla el documento.

Añade que el 11 de enero pasado, diversas instituciones públicas firmaron un convenio con el Ministerio Público para implementar el modelo de atención que dará apoyo jurídico, social y de empoderamiento para romper el ciclo de violencia

El Modelo de Atención Integral para las mujeres Victimas de la Violencia I’x Kem MAIMI, funciona en la colonia La Verbena, zona 7 de la Ciudad Capital

El Gobierno de Guatemala reitera, como parte del mandato constitucional, en su artículo 30. el derecho a la vida en el que refiere: El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona, por lo que rechaza la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

También proporciona los números de teléfono y correos electrónicos de diversa instituciones para denunciar hechos de violencia contra la mujer y los niños.