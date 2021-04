“¿Cuáles son sus sueños?”: el discurso íntegro de la vicepresidenta de EE. UU. en reunión con líderes comunitarios de Guatemala

La vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, se reunió el martes último con líderes comunitarios de Guatemala decidida a poner a la población guatemalteca en el centro de las soluciones a las causas que impulsan la migración irregular a Estados Unidos.

Harris, a quien el presidente Joe Biden encomendó atender la creciente llegada de migrantes del Triángulo Norte centraoamericano a la frontera entre Estados Unidos y México, dijo que el enfoque del gobierno estadounidense será “amplio” pero sobre todo “basado en el lugar”.

Harris dijo que espera poder reunirse en persona con estos líderes comunitarios en junio, cuando proyecta viajar a Guatemala.

El encuentro del martes, organizado por la embajada estadounidense en la capital guatemalteca, tuvo lugar un día después de que Harris anunciara ayuda humanitaria adicional de Estados Unidos a Centroamérica por 310 millones de dólares, durante una reunión virtual con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.

A continuación, el discurso íntegro de la vicemandataria durante la reunión con líderes comunitarios de Guatemala:

“Gracias. Mucho gusto. Gracias, señor embajador. Y gracias a todos por estar aquí. Estoy mirando una pantalla grande y los veo a todos ustedes allí. Lo único que sería mejor es estar con ustedes en persona, pero planifico hacerlo pronto. Pero los estoy mirando y estoy muy agradecida con todos ustedes por haberse tomado el tiempo para unirse a nosotros en esta reunión. Y, señor embajador, gracias por reunirlos a todos”.

“He estado esperando esta reunión desde hace bastante tiempo. Creo que el embajador ha compartido que el presidente Joe Biden me ha pedido que dirija los esfuerzos diplomáticos de nuestra nación con Guatemala y en toda su región. Saben, la palabra ´diplomacia´ generalmente sugiere una relación entre dirigentes gubernamentales, pero creo que tiene que ser más amplia que eso. Tiene que ser más que eso”.

“Y es por eso que estamos construyendo una estrategia integral que incluye dirigentes empresariales, dirigentes de fundaciones y dirigentes comunitarios como ustedes. Estoy convencida de que ustedes son las voces vitales de esta región”.

“Y es por eso que, al día siguiente de reunirme con su presidente, que fue ayer -lunes 26 de abril-, me estoy reuniendo con ustedes hoy. Creo que saben exactamente lo que está sucediendo en el lugar, exactamente cuánto está sufriendo la gente y exactamente por qué las personas abandonan sus hogares”.

“Y sé que hay factores agudos. Los factores agudos que se me ocurren son las catástrofes que están haciendo que la gente se vaya en este momento: los huracanes, la pandemia, la sequía, la inseguridad alimentaria extrema”.

“Y luego creo que están los problemas de largo plazo, lo que llamamos las ´causas fundamentales´: la corrupción, la violencia y la pobreza y, por supuesto, la falta de oportunidades económicas y la falta de, no solo de mitigación climática, sino de adaptación climática y falta de buena gobernabilidad”.

“Cuando hablamos de estos factores agudos y las causas fundamentales, a menudo escuchamos las estadísticas. La gente de la política habla de estadísticas, habla del número de personas que viven en la pobreza; habla sobre la cantidad de personas que padecen inseguridad alimentaria, la cantidad de personas que han experimentado violencia”.

“Pero la razón por la cual quería estar con ustedes y escucharlos es: ustedes conocen a las personas detrás de estos números, no son sólo estadísticas. Conocen sus historias. Conocen sus luchas. Y creo que pueden ayudarme a identificar cuáles comunidades tienen más necesidad de apoyo”.

“Entonces, cuando pienso en eso, y se lo mencioné ayer al presidente, a su presidente, cuando pienso en esto, pienso en algunas de las personas que tienen más necesidad de apoyo, que son las mujeres y los jóvenes, afrodescendientes, personas LGBTQ y, por supuesto, el pueblo indígena de Guatemala. Y creo que debemos defender los derechos humanos de todas las personas”.

“Así que ustedes también pueden ayudarnos a entender cuáles áreas geográficas tienen más necesidad de ayuda. Mi enfoque es tal, que reconozco que no será solo un acercamiento amplio y abarcador; que hay regiones que tienen más necesidad que otras. Y me gustaría que me dieran algo de perspectiva sobre dónde están esas regiones, porque tomaremos un – lo que llamamos un “acercamiento basado en el lugar”- para que el tipo de información que nos brinden pueda ser incorporado a nuestro enfoque en los lugares específicos que tienen más necesidad”.

“Por último, me gustaría que me dijeran qué ha funcionado y qué no. Ustedes han estado haciendo este trabajo durante tanto tiempo. He leído sobre cada uno de ustedes. He leído sobre compromiso duradero. Y, y entonces quiero aprender de ustedes lo que ha funcionado desde sus perspectivas y lo que no, y lo que podría funcionar, lo que no se ha intentado que podría funcionar”.

“Y me encantaría conocer sus opiniones sobre políticas y, en particular, cuáles políticas estadounidenses, cuáles políticas de los Estados Unidos han funcionado y cuáles no en el pasado. Y también, qué condiciones necesitan las organizaciones comunitarias en Guatemala para prosperar. Su conocimiento y su experiencia, esos dos juntos son invaluables, igual que nuestra asociación”.

“Así que hoy quiero escucharlos. Quiero escuchar sobre su trabajo. Quiero saber qué le daría esperanza a la gente de su país. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus sueños para sus hijos? Cuando oran, sea en oración silenciosa o hablada, ¿qué piden las personas? ”.

“Esto es parte de lo que me gustaría aprender de ustedes hoy. También tengo la intención de viajar allí en junio y reunirme con ustedes en persona”.

“Pero antes de que ustedes empiecen a compartir conmigo sus pensamientos y sus perspectivas, permítame decirles otra vez, gracias. Sé lo duro que trabajan. Sé lo duro que es el trabajo. Sé que el trabajo que hacemos juntos tomará tiempo, y que cualquier cosa que hagamos juntos no se hará visible de la noche a la mañana, pero sé que será un trabajo importante. Y sé que este es un trabajo que tiene que suceder”.

“Entonces, la reunión que tenemos hoy es una de varias que quiero tener — llevando a, algunas que ya he tenido aquí en los Estados Unidos — que llevarán a mi visita a Guatemala en junio. Y entre ahora y entonces, y después, espero continuar la conversación y el trabajo que podemos hacer juntos”.

“Y sí estoy convencida de que estamos juntos en esto. Parte de mi acercamiento a esto es reconocer que todos somos vecinos dentro del hemisferio occidental, y entonces tenemos la responsabilidad de pensar en nuestro papel en el contexto de nuestros vecinos. Así que gracias de nuevo, y espero con ganas nuestra conversación”.