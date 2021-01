Crisis Migratoria: EE. UU. agilizará trámites por solicitudes de asilo de personas varadas en la frontera sur

“Estamos revisando ahora como podemos procesar a los migrantes que ya están inscritos en ese programa”, afirmó Jacobson en una conferencia telefónica este viernes 29 de enero.

Según la funcionaria estadounidense este plan priorizaría “de manera mucho más rápido que en el pasado” a las personas que están inscritas desde hace mucho tiempo, así como a las que se consideran más vulnerables o bien sea, que su vida corre peligro.

“Vamos a dedicarnos a procesar a estas personas tan rápido como sea posible y mucho más rápido que antes para asegurarnos que todos tengan su oportunidad de procesar su petición de asilo. Eso es prioridad para la administración”, subrayó Jacobson.

No obstante, recordó que el programa ya no está haciendo más inscripciones por lo cual enfatizó en los ciudadanos de los países de la región no deben arriesgarse a viajar a EE. UU. en estos momentos.

El Protocolo de Protección al Migrante, más conocido como Quédate en México, fue instituido por el gobierno de Donald Trump a principios del 2019. Mediante este se envío a cerca de 70 mil solicitantes de asilo a las ciudades fronterizas mexicanas a que esperaran una respuesta de las autoridades estadounidenses.

Del total, 15 mil 799 son guatemaltecos.

Aunque organizaciones humanitarias afirman que son miles de solicitantes los que permanecen en estas ciudades, no se conoce una cifra exacta de cuántos son, puesto que, del total, 32 mil 673 han recibido una orden de deportación.

No obstante, puede que algunos hayan insistido mediante una apelación y que otros hayan intentado cruzar la frontera por pasos ciegos al ver postergada su solicitud, sobre todo con la llegada de la pandemia puesto que la administración Trump no permitió el ingreso de ninguna persona por cuestiones de salud.