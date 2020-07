Coronavirus: transportistas anuncian incremento de hasta el triple al costo del pasaje

Él espera que el posible incremento propuesto no sea objeto de críticas o incluso intimidaciones, refirió que de tener un subsidio no sería necesario incrementar el precio de los pasajes, “si vamos a andar con la mitad de la capacidad de una unidad se tendría que triplicar ese valor porque el costo de operación tiene que cubrirse para poder trabajar y eso no lo vamos a hacer con 20 pasajeros pagando Q2, es imposible (…) si hubiéramos recibido el subsidio nosotros no estaríamos en la necesidad de subirle al pasaje y de buscar como compensar esas pérdidas”, señaló.

La municipalidad de Mixco informó que han tenido buenos acercamientos con los representantes del transporte urbano y que han llegado a un posible acuerdo con que el precio del pasaje en el municipio sea de Q4.00, aunque la decisión aún tiene que ser anunciada por autoridades de la comuna, que se espera sea durante los próximos días.

Por su parte Milton Mendoza, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), asegura que sin la ayuda oficial la única alternativa viable fue pensar en incrementar el precio de sus servicios.

“Definitivamente no se puede trabajar con las mismas tarifas, nosotros como transportistas no queremos ni quisiéramos golpear el bolsillo de la gente porque sabemos la situación económica que estamos pasando todos, pero tampoco podemos operar con las mismas tarifas, tenemos precios que no se revisan desde el 2011 (…) hicimos las peticiones ante el presidente, ante la vicepresidencia, ante el presidente del Congreso y no se nos ha dado ninguna respuesta, e l subsidio que pedíamos no era económico, lo que necesitábamos era que nos subsidiaran el combustible o al usuario porque es el que paga”, fundamentó Mendoza.

Posible conflicto social

El costo del transporte público es algo que genera discusión y los antecedentes en Guatemala lo demuestran según explicó Edgar Guerra, de la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la PDH, quien pide a las autoridades mesura al momento de tomar cualquier decisión ya que podría generar altercados en algunas comunidades.

“El no tomar acciones desde el Organismo Ejecutivo se vislumbra una futura crisis que acontece a dos situaciones, tanto en la economía de los usuarios que necesitan movilizarse y muchos están en situación de desempleo y los transportistas que deben de solventar los costos de operación al empezar el servicio a un 50% o 75%, que de no tomarse acciones inmediatas podría generar conflictividad social, en algunos lugares ya se ve el descontento donde hay incrementos o pretensión de incremento”, señaló Guerra.

Un punto que asegura necesario poder aclarar es por cuanto tiempo será necesario este incremento porque tendrá que ser una tarifa especial y no definida, “hay que tener mucho cuidado con las decisiones que tomara el ejecutivo, legislativo y los mismos gobiernos locales para no crear una crisis dentro de otra crisis, en todo caso los incrementos que se pudieran dar deben de ser temporales”, explicó Guerra.

Mientras se define cuánto podría costar el pasaje en el transporte público durante el proceso de reactivación económica los transportistas tratar de equipar de la mejor manera sus unidades, pero también libran una batalla burocrática por lo complejo y confusos de los trámite para acceder a todos los permisos de circulación.