Coronavirus: este es el impacto que tendrá el que guatemaltecos hayan visitado sitios turísticos el fin de semana

De acuerdo con Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), la salida masiva de guatemaltecos tendrá un impacto negativo en las estadísticas de la enfermedad, pues se prevé un repunte de casos.

“El hecho de que se haya dado una reapertura ordenada, inicial en esta pandemia no es un pasaporte de feria. Debemos mantener esas precauciones y recomendaciones que ha dado el Ministerio de Salud: la mascarilla, evitar aglomeraciones. Si usted no tiene que visitar ciertos lugares no los visite”, dijo Asturias.

Añadió: “habrá un repunte de casos por la reapertura. Esperamos que ese repunte no sea suficientemente grande como para tener que tomar medidas de nuevo que nos lleven a contener la epidemia. “No podemos estimar cómo nos comportamos los guatemaltecos. Si las personas mantienen las recomendaciones y realmente son estrictos y disciplinados es probable que ese repunte no sea grande”.

Amelia Flores, ministra de Salud, refirió que las medidas de prevención son fundamentales para contener la enfermedad, pues al no seguir las recomendaciones de las autoridades pueden haber “graves consecuencias”.

“Por supuesto que podría representar una consecuencia, como lo dijimos el día que presentamos las medidas. Se enfatizó en que tenemos que ser precavidos, que no se trata de que estemos asistiendo a lugares con conglomeraciones. El hecho es que se da una apertura preliminar para que las personas que no están generando sus recursos, especialmente las personas de medianos recursos puedan realizar sus ventas, siempre respetando las medidas y protocolos”, explicó Flores.