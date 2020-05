Coronavirus: “Estamos desesperados”, dicen médicos ante colapso de hospitales

Los dos hospitales más grandes del país han colapsado en la atención a pacientes con coronavirus, y los doctores de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios han salido a pedir “auxilio” al presidente Alejandro Giammattei y Ministerio de Salud, solicitando habilitar más espacios, pues temen que más personas mueran.

“En el suelo y hasta esperando oxígeno”

“Realmente estamos en momentos de una crisis sin precedentes y nos encontramos en una fase de desesperación, por ello hicimos ese llamado de auxilio a las autoridades que ojalá que llegue al presidente de la República, que el Hospital San Juan de Dios es una muestra de lo que sucede en la red de servicios públicos ante esta crisis, básicamente hemos rebasado nuestra capacidad de atención”, indicó Napoleón Méndez, jefe de sección de cirugía del departamento de emergencia de adultos, en el Hospital San Juan de Dios.

Méndez es uno de los tres jefes de área del hospital que enviaron una carta exponiendo su angustia, en la que advirtieron: “Estamos ante un COLAPSO TOTAL insostenible, y este hospital ya llegó al límite y PELIGRA la atención en estas limitadas condiciones, tanto de los pacientes internados como los nuevos que consulten”.

“Estamos desesperados que nos preocupa muchísimo no poder atender a la población como se lo merece. No estamos en guerra con nadie, pero nuestra capacidad de atención ante esta pandemia nos ha rebasado“, reiteró a Prensa Libre el médico.

“La pandemia se adueñó del área que normalmente era para la emergencia de patologías de enfermedad común, como baleados o accidentes de tránsito, era un área diseñada para unos 15 pacientes, no más de 20, pero llegamos a tener 85 personas en el área y más de 40 positivos, lo que nos rebasó tanto en espacio como en soporte de oxígeno y personal. Hay pacientes que incluso están en el suelo y esperando por oxígeno”, aseguró Méndez.

En horas de la tarde del miércoles el facultativo detalló que el Ministerio de Salud había comenzado con el traslado de al menos 20 pacientes al Hospital Nacional de Antigua Guatemala, a un área que habilitaron en este centro.

No se debieron mezclar pacientes

“Los hospitales de referencia atienden a pacientes con padecimientos graves, y lo importante acá era que desde el inicio no se combinaran estos con casos de coronavirus, y no porque no queramos atenderlos, sino porque esto es muy, muy peligroso. Es importante que el personal médico que atiende casos de coronavirus y otras patologías no se mezclen, ya que si se disemina el virus por todo el personal y por todos los pacientes esto sería una catastrofe”, aseguró el jefe de cirugía de la emergencia.

Los galenos proponen utilizar hospitales privados o el Centro Médico Militar para atender a pacientes con coronavirus.

“Vamos a dar lo mejor como equipo humano, y como hemos venido haciendo daremos horas extras, sobre esfuerzos, y lo mejor que podamos brindar”, afirman los médicos.

Los firmantes de la carta son Enrique Pérez, jefe del Centro de Atención de Pacientes con Enfermedades Respiratorias (CAPERE), Napoleón Méndez, jefe de la sección quirúrgica, y Verónica Paniagua, jefa del departamento de emergencia de adultos.

En carpas y a la intemperie