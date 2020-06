Coronavirus: esta es la multa por circular con la placa no autorizada e irrespetar la decisión presidencial

Amílcar Montejo, directos de Comunicación de Emetra, informó que velan por que se cumpla la decisión del Ejecutivo respecto del número de plaza para la circulación de vehículos.

Añadió que efectúan operativos en distintos puntos de la capital para cumplir el requerimiento de que este martes 16 de junio solo deben circular placas con numeración par “o que terminen en número par”.

Resaltó que la multa por circular con la placa no autorizada es de Q500 y si la autoridad verifica que hay una acción que no está en el marco de la ley puede hacer el traslado del infractor a la Torre de Tribunales.

Montejo agregó: “aclaro esto por muchas dudas que se han estado dando, esto incluye el número cero, el número cero no es para que circule todos los días, el número cero corresponde al grupo de placas con numeración par”.

Dijo que si este martes circula un vehículo con numeración impar, debe tener un permiso que los autorice a circular.

También algunos usuarios muestran su permiso, pero no tienen licencia o tarjeta de circulación.

Dijo que han encontrado usuarios que se desplazan por una cita médica de emergencia o hemodiálisis, por los que los apoyan para movilizarse en el tránsito.

Señaló que han detectado vehículos que no tienen la placa de circulación, no hay denuncia y tampoco los conductores tienen algún documento que respalde la situación.

Unos llevan el rótulo de placas en trámite y algunos desde hace dos o tres años circulan así.

Montejo dijo que este tipo de rótulos no está autorizado por la ley. “Si no tiene placas no debe circular el vehículo”, enfatizó.

¿Qué días pueden circular las placas par y qué días las impar?

El martes circulan las placas cuya numeración termina en número par: 0, 2, 4, 6 y 8. El miércoles circulan las placas cuya numeración termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

El jueves vuelven a circular las placas par y el viernes nuevamente lo podrán hacer las placas impar.

El sábado circularán de nuevo las placas par y el domingo 21 de junio el toque de queda será las 24 horas, es decir, habrá restricción tanto para las placas par como para las impar.